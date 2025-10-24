Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Phần thi chụp ảnh áo tắm của Hoa hậu Mỹ trở lại

Duy Nam

TPO - Ban tổ chức công bố bộ ảnh áo tắm của 51 thí sinh trước thềm chung kết Hoa hậu Mỹ 2025. Phần thi áo tắm đã bị hủy bỏ nhiều năm nay khiến các fan sắc đẹp tiếc nuối.

tennessee.jpg
utah.jpg
Trước thềm chung kết, ban tổ chức Hoa hậu Mỹ tung bộ ảnh áo tắm chính thức của 51 thí sinh. Trước đây, Swimsuit Shoot được xem là phần thi hấp dẫn của cuộc thi Hoa hậu Mỹ nhưng đã bị hủy bỏ nhiều năm nay khiến khán giả tiếc nuối. Sau khi cuộc thi đổi chủ, phần thi chụp ảnh áo tắm đã trở lại, đáp ứng sự mong chờ của fan. Hai đại diện bang Tennessee và Utah khoe vóc dáng nóng bỏng với bikini hai mảnh. Họ đều là những ứng viên tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu Mỹ.
georgia.jpg
Đại diện bang Georgia - Savannah Miles - đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Mỹ 2025. Cô 24 tuổi, đến từ Atlanta, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Người đẹp từng giành danh hiệu Miss Georgia Teen USA 2018, lọt vào top 10 Miss Teen USA 2018. Savannah Miles được đánh giá cao nhờ gương mặt yêu kiều, vóc dáng quyến rũ và kỹ năng catwalk chuyên nghiệp.
maine.jpg
Đại diện bang Maine - Shelby Howell cũng thuộc nhóm thí sinh sáng giá. Cô có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh hút hồn và gương mặt ngọt ngào.
texas.jpg
Đại diện Texas - Taylor Lauren Davis có hình thể nóng bỏng, gương mặt cá tính.
florida.jpg
Đại diện Florida - Lou Schieffelin có thành tích thi sắc đẹp ấn tượng. Cô 25 tuổi, từng đăng quang danh hiệu Miss Florida Teen USA 2018 và lọt vào top 10 Miss Teen USA 2018.
oklahoma.jpg
Đại diện Oklahoma - Zoe Ferraro năm nay 25 tuổi, từng đăng quang danh hiệu Miss Oklahoma Teen USA 2018.
nevada.jpg
Đại diện Nevada - Mary Sickler gây chú ý với câu chuyện là phụ nữ mắc chứng rụng tóc đầu tiên tham gia Hoa hậu Mỹ﻿. Tại các phần thi, người đẹp đều đội tóc giả. Tuy nhiên, trong phần thi dạ hội ở bán kết hôm 23/10, cô quyết định cởi tóc giả khiến nhiều người bất ngờ. Mary từng chia sẻ việc công khai tình trạng của mình là một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời, đặc biệt trong môi trường sắc đẹp vốn bị ám ảnh bởi những chuẩn mực hoàn hảo.
indiana.jpg
new-york.jpg
ohio.jpg
rhode-island.jpg
Chung kết Hoa hậu Mỹ 2025 diễn ra vào sáng 25/10 theo giờ Việt Nam. Người chiến thắng giành quyền đại diện nước Mỹ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11. Trước đó, cuộc thi trải qua các đêm thi bán kết, tài năng, tuy nhiên không rầm rộ trên truyền thông.
nebraska.jpg
new-jersey.jpg
Hoa hậu Mỹ 2025 được nhận xét có sự trở lại quy mô, chuyên nghiệp sau khi đổi chủ. Trước đó, cuộc thi chìm trong tai tiếng khi dính loạt ồn ào. Do cuộc thi năm nay thay đổi chủ sở hữu đột ngột, giám đốc quốc gia mới của Miss USA chưa kịp tìm kiếm 8 đơn vị nắm bản quyền tổ chức cấp bang còn lại. Thay vào đó, một hội đồng giám khảo độc lập đã quyết định nhận đơn tự do. Ngay khi mở cửa đón thí sinh tự do, đã có hơn 250 cô gái nộp hồ sơ tham dự.
florida.jpg
hawaii.jpg
Dù được tổ chức gấp gáp trong bối cảnh xáo trộn nhưng Hoa hậu Mỹ 2025 được nhận xét quy củ, chuyên nghiệp. Chủ mới của Miss USA - doanh nhân Thomas Brodeur - được cho rằng đã nỗ lực để vực dậy đế chế Hoa hậu Mỹ sau nhiều mùa giải khủng hoảng khiến các đơn vị nắm bản quyền cấp bang dừng hợp tác.
arizona.jpg
arkansas.jpg
california.jpg
illinois.jpg
Cùng với sự thay đổi lãnh đạo, Miss USA và Miss Teen USA cũng tuyên bố tái định hình hệ thống với ba giá trị cốt lõi là tử tế, minh bạch và phản hồi nhanh. Các ràng buộc phức tạp trong hợp đồng sẽ được loại bỏ để tạo cơ hội cho thí sinh và hoa hậu có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực giải trí, thời trang, truyền thông.
alabama.jpg
alaska.jpg
Tổ chức cũng khẳng định sẽ khôi phục niềm tin, trao quyền quyết định độc lập cho các giám khảo, đồng thời phát triển thêm các nền tảng số để kết nối chặt chẽ hơn với người hâm mộ và các đối tác.
Duy Nam
#Hoa hậu Mỹ #Miss USA #chụp ảnh áo tắm #phần thi áo tắm

Xem thêm

Cùng chuyên mục