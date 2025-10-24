Phần thi chụp ảnh áo tắm của Hoa hậu Mỹ trở lại

TPO - Ban tổ chức công bố bộ ảnh áo tắm của 51 thí sinh trước thềm chung kết Hoa hậu Mỹ 2025. Phần thi áo tắm đã bị hủy bỏ nhiều năm nay khiến các fan sắc đẹp tiếc nuối.