Hoa hậu Mỹ ôm Tổng thống Trump khóc trong lễ tưởng niệm

TPO - Erika Frantzve (Hoa hậu bang Arizona 2012) bật khóc, ôm lấy Tổng thống Trump khi hai người tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk được tổ chức ở Arizona hôm Chủ nhật (theo giờ Mỹ).

Lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị ám sát đã diễn ra tại sân vận động Glendale ở Arizona, Mỹ với sự tham gia của Tổng thống Trump, vợ của Charlie là Erika Frantzve và hơn 60.000 người dân.

Xuất hiện trong buổi tưởng niệm, Erika Frantzve mặc bộ vest trắng, có bài phát biểu xúc động trước đám đông. Cô nghẹn ngào, rơi nước mắt và được Tổng thống Trump ôm động viên.

Tổng thống Trump và Erika Kirk trong buổi lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

"Tôi cảm thấy sốc và kinh hoàng. Nhưng ngay cả khi chết, tôi vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông mà tôi yêu. Charlie ra đi với công việc dang dở, nhưng di sản của anh sẽ còn mãi", Erika chia sẻ trong nước mắt.

Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và các thành viên nội các đã cùng Erika gửi lời từ biệt tới Charlie Kirk. Ông Trump đã vinh danh vai trò của người bạn quá cố trong việc giúp ông đắc cử vào năm 2024 và nói: ''Khẩu súng đã chĩa vào anh ấy, nhưng viên đạn nhắm vào tất cả chúng ta''.

Hơn 200.000 người đã xếp hàng từ trước khi mặt trời mọc để cố gắng vào sân vận động tham gia lễ tưởng niệm Charlie Kirk. Tuy nhiên, hàng nghìn người đã bị từ chối vì sân vận động đã kín chỗ vài giờ trước khi bắt đầu buổi lễ.

Tyler Robinson - kẻ ám sát Charlie Kirk - đã bị bắt hai ngày sau đó và bị buộc tội giết người. Các công tố viên và chính quyền của ông Trump đang thúc đẩy án tử hình cho Robinson.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times được công bố vài giờ trước lễ tưởng niệm, Erika cho biết cô muốn chính phủ quyết định số phận của Tyler Robinson.

''Mọi người hỏi tôi rằng: 'Bạn có tức giận người đàn ông này không? Có muốn hắn bị án tử hình không?' Nhưng tôi đã nói với luật sư của mình rằng tôi muốn chính phủ quyết định việc này", Erika nói.

Trong bài phát biểu ở sân vận động, Erika Kirk nói với đám đông rằng người chồng quá cố của cô hẳn đã muốn cô tha thứ cho kẻ giết anh. "Người đàn ông trẻ tuổi đó, tôi tha thứ cho anh ta", Erika nói.

Sau khi Charlie Kirk bị ám sát, Erika đã được bầu làm tân CEO của Turning Point USA - tổ chức bảo thủ do Charlie Kirk sáng lập. Erika Kirk khẳng định tiếp tục kế thừa hoạt động chính trị của Charlie Kirk.

"Gửi đến tất cả mọi người trên khắp nước Mỹ, phong trào mà chồng tôi đã xây dựng sẽ không bao giờ lụi tàn. Tôi từ chối để điều đó xảy ra và tất cả chúng ta từ chối để điều đó xảy ra. Sẽ không ai quên tên chồng tôi, tôi đảm bảo điều đó", Erika Kirk nói.

Charlie Kirk và Erika Frantzve kết hôn năm 2021, đã có hai người con. Erika Frantzve đăng quang Hoa hậu Arizona Mỹ năm 2012 và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Erika tham dự Miss USA 2012 (năm Olivia Culpo đăng quang) nhưng không có tên trong top 16 chung kết.