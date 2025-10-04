Hoa hậu Mỹ khởi sắc sau loạt ồn ào

TPO - Hoa hậu Mỹ 2025 được nhận xét có sự trở lại quy mô, chuyên nghiệp sau khi đổi chủ. Trước đó, cuộc thi chìm trong tai tiếng khi dính loạt ồn ào.

Cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2025 chính thức khởi động với sự tham gia của 51 thí sinh đại diện cho các bang. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 25/10. Cô gái giành chiến thắng đại diện nước Mỹ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan.

Do sự thay đổi chủ sở hữu đột ngột, giám đốc quốc gia mới của Miss USA chưa kịp tìm kiếm 8 đơn vị nắm bản quyền tổ chức cấp bang còn lại. Thay vào đó, một hội đồng giám khảo độc lập đã quyết định nhận đơn tự do. Ngay khi mở cửa đón thí sinh tự do, đã có hơn 250 cô gái nộp hồ sơ tham dự.

Đương kim Hoa hậu Mỹ Alma Cooper.

Dù được tổ chức gấp gáp trong bối cảnh xáo trộn nhưng Hoa hậu Mỹ 2025 được nhận xét quy củ, chuyên nghiệp. Chủ mới của Miss USA - doanh nhân Thomas Brodeur - được cho rằng đã nỗ lực để vực dậy đế chế Hoa hậu Mỹ sau nhiều mùa giải khủng hoảng khiến các đơn vị nắm bản quyền cấp bang dừng hợp tác.

Ông Thomas Brodeur đã tổ chức lại bộ máy quản lý chặt chẽ và công bố kế hoạch tổ chức Hoa hậu Mỹ 20225 chỉ sau một tuần nắm bản quyền. Những dấu hiệu tích cực đã cho thấy sự hồi sinh và khởi sắc của một trong những cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia hấp dẫn nhất thế giới.

Hoa hậu Mỹ 2025 dự kiến diễn ra từ 18-25/10 với chung kết tại Nhà hát The Grand ở Nevada, Mỹ. Hoa hậu tuổi teen Mỹ 2025 diễn ra chung kết ở cùng địa điểm trên vào ngày 23/10.

Ngày 5/9, tổ chức Miss USA và Miss Teen USA đã công bố ông Thom Brodeur giữ chức chủ tịch kiêm CEO theo hợp đồng độc quyền 10 năm, chính thức mở ra kỷ nguyên mới cho hai cuộc thi sắc đẹp này.

Thom Brodeur là doanh nhân, nhà từ thiện và nhà sáng lập nhiều thương hiệu trong lĩnh vực làm đẹp, truyền thông và đào tạo tài năng. Ông đồng thời là CEO của Brodeur Beauty. Tạp chí Forbes và Fortune từng ca ngợi ông là người thay đổi cuộc chơi của ngành làm đẹp.

Cùng với sự thay đổi lãnh đạo, Miss USA và Miss Teen USA cũng tuyên bố tái định hình hệ thống với ba giá trị cốt lõi là tử tế, minh bạch và phản hồi nhanh. Các ràng buộc phức tạp trong hợp đồng sẽ được loại bỏ để tạo cơ hội cho thí sinh và hoa hậu có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực giải trí, thời trang, truyền thông.

Tổ chức cũng khẳng định sẽ khôi phục niềm tin, trao quyền quyết định độc lập cho các giám khảo, đồng thời phát triển thêm các nền tảng số để kết nối chặt chẽ hơn với người hâm mộ và các đối tác.

Miss USA - Hoa hậu Mỹ - là cuộc thi sắc đẹp thường niên được tổ chức ở Mỹ từ năm 1952. Người chiến thắng cuộc thi sẽ đại diện nước Mỹ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ. Hoa hậu Mỹ nằm trong tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization) cùng với các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ.

Trước đó, cuộc thi thuộc quyền sở hữu của ông Donald Trump. Từ 2021, cuộc thi Miss USA và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ tách ra khỏi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Mỹ 2008 Crystle Stewart được chọn làm giám đốc quốc gia mới của hai cuộc thi này. Dưới thời Crystle Stewart, Hoa hậu Mỹ liên tục vướng bê bối.

Năm 2023, Crystle Stewart từ chức chủ tịch của Hoa hậu Mỹ. Cô được thay thế bởi nhà thiết kế thời trang Laylah Rose. Dưới thời Laylah Rose, Hoa hậu Mỹ tiếp tục xuống dốc bởi cách điều hành yếu kém.