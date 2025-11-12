Phân khúc SUV cỡ C được hâm nóng dịp cuối năm

TPO - Mẫu SUV cỡ C của Subaru là Forester vừa trình làng phiên bản thế hệ mới tại Việt Nam. Xe có ngoại thất và động cơ mới, đồng thời chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản.

Thị trường ô tô trong nước dịp cuối năm không chỉ có những chương trình khuyến mãi rầm rộ mà còn sôi động hơn nhờ sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới. Ở phân khúc SUV hạng C, mẫu Subaru Forester thế hệ thứ 6 vừa chính thức ra mắt khách hàng trong nước.

Bước sang thế hệ mới, Subaru Forester bán tại Việt Nam được phân phối với 2 phiên bản gồm 2.5i-L EyeSight và 2.5i-S EyeSight, không còn phiên bản thấp thiếu công nghệ EyeSight. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá bán sẽ công bố sau.

Ngoại thất của phiên bản mới được thiết kế lại theo hướng mạnh mẽ và nam tính hơn, với lưới tản nhiệt to và hơn và mở rộng. Hệ thống đèn LED cũng được làm lại với đèn pha LED có điều chỉnh độ cao tự động, đèn định vị LED chữ C hoàn toàn mới, đèn sương mù LED, đèn hậu LED.

Ở bên trong, khoang lái của chiếc xe Nhật vẫn đi theo hướng tối giản và thực dụng. Một số trang bị nổi bật gồm có vô-lăng bọc da tích hợp các phím chức năng, màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch và cụm đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình LCD 4,2 inch đặt dọc, điều hòa tự động 2 vùng, đèn viền nội thất…

Hàng ghế trước chỉnh điện, trong đó ghế lái 10 hướng và ghế phụ 8 hướng. Bản cao nhất 2.5i-S có ghế bọc da, sạc không dây, cửa sổ trời và camera 360 độ.

Ở thế hệ mới, Subaru Forester tại Việt Nam được trang bị động cơ Boxer 2.5L FB25, cho công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn 247 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số CVT cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD.

Xe được trang bị công nghệ EyeSight 4.0 thế hệ mới nhất, có bổ sung thêm 1 camera đơn góc rộng. Các tính năng nổi bật gồm phanh tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường kèm hỗ trợ đánh lái theo xe phía trước, tránh lệch làn đường, kiểm soát chân ga tránh va chạm, cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Với việc được chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản thay vì Thái Lan như trước đây, bỏ phiên bản thấp, đồng thời nâng dung tích động cơ từ 2.0L lên 2.5L, mức giá của Subaru Forester 2025 dự kiến sẽ cao hơn so với đời trước.

Đây sẽ là lựa chọn dành cho những người tiêu dùng yêu thích sự bền bỉ, chắc chắn của xe Nhật, cũng như đề cao giá trị cốt lõi về thực dụng, an toàn của Subaru. Ngoài ra, Forester cũng sẽ phù hợp cho người đam mê off-road với khoảng sáng gầm cao (220 mm) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng nổi tiếng.

Sau Forester, một mẫu SUV hạng C đến từ Nhật Bản khác là Mitsubishi Destinator. Đây là một chiếc xe 7 chỗ, thiên về sự êm ái, không gian thoải mái để phục vụ gia đình.

Sự xuất hiện của hai mẫu xe Nhật mới với cá tính rất riêng hứa hẹn sẽ hâm nóng phân khúc SUV cỡ C giai đoạn cuối năm, nơi mà Mazda CX-5 đang tỏ ra trội hơn hẳn so với phần còn lại.