Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

TPO - Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều tối 16/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, chỉ định ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Lê Ngọc Quang được điều động làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định và chúc mừng ông Lê Ngọc Quang.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng cho biết: Ông Lê Ngọc Quang là một cán bộ trẻ, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo; là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, sâu sát cơ sở.

Ông Lê Minh Hưng đề nghị ông Lê Ngọc Quang cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị; tập trung trí tuệ, nỗ lực hoàn thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng đã đề ra, sớm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng mạnh mẽ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Quang cho biết: Bản thân sẽ luôn nỗ lực hết mình, tận tâm, tận tụy với công việc. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.