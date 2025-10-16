Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều tối 16/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, chỉ định ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

477672aaf4b279ec20a3-6970.jpg
Ông Lê Ngọc Quang được điều động làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định và chúc mừng ông Lê Ngọc Quang.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng cho biết: Ông Lê Ngọc Quang là một cán bộ trẻ, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo; là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, sâu sát cơ sở.

Ông Lê Minh Hưng đề nghị ông Lê Ngọc Quang cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị; tập trung trí tuệ, nỗ lực hoàn thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng đã đề ra, sớm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng mạnh mẽ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Quang cho biết: Bản thân sẽ luôn nỗ lực hết mình, tận tâm, tận tụy với công việc. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Ông Lê Ngọc Quang (sinh 1974, quê quán tỉnh Thanh Hóa) có trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí.

Ông Lê Ngọc Quang từng làm Phó Tổng giám đốc Thường trực, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 30/1/2021, ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 31/10/2024, Bộ Chính trị có Quyết định điều động ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 1/7/2025, ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 5/10/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Nguyễn Thành
#Bí thư Thành ủy Đà Nẵng #Công bố quyết định của Bộ Chính trị #Lê Ngọc Quang #Bộ Chính trị #Công tác cán bộ #Điều động ông Lê Ngọc Quang #Bí thư Đà Nẵng #Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang #Thành ủy Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục