Onana mắc sai lầm ngay ngày ra mắt CLB Thổ Nhĩ Kỳ khiến đội nhà trắng tay

TPO - Rạng sáng nay, trận cầu đáng chú ý ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra giữa Fenerbahce và Trabzonspor. Đây là màn ra mắt của 2 thủ môn từng tham dự derby Manchester: Ederson và Andre Onana. Và cuối cùng, thêm một lần Ederson giành chiến thắng và Onana thất bại.

Fenerbahce áp đảo về lực lượng trước Trabzonspor khi họ sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá so với mặt bằng giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ như Fred, Skriniar, Talisca hay Ederson. Cộng với lợi thế sân nhà, CLB này đã dồn ép Trabzonspor quyết liệt khiến hiệp 1 gần như là cuộc chơi nửa sân với Fenerbahce tấn công còn Trabzonspor phòng thủ.

Sức ép của Fenerbahce càng lớn sau khi họ chơi hơn người ở giữa hiệp 1. Yokuslu dính thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo khiến đội nhà chỉ còn 10 người.

Và sau 16 pha dứt điểm từ phía Fenerbahce, cú sút trúng mục tiêu thứ 5 từ đầu trận, Onana cuối cùng cũng vào lưới nhặt bóng. Phút 45, Fred tung ra cú sút không mạnh nhưng bóng đi vào góc hiểm khiến thủ môn Cameroon không thể bắt dính bóng hoặc ít nhất là đẩy bóng xa ra vị trí tiếp cận của đối phương. Chỉ chờ có vậy, Szymanski vẩy bóng nhẹ nhàng để bên trong, En-Nesyri đệm bóng vào khung thành bỏ trống mở tỷ số cho Fenerbahce.

Tình huống này có lẽ là điểm trừ duy nhất của Onana vì nhận xét một cách khách quan là anh đã chơi tốt trước Fenerbahce. Do đội nhà thiếu người nên các đồng đội của Onana chỉ biết phòng ngự, và sức ép gần như đổ dồn hết lên đầu anh. Cả trận, hàng thủ Trabzonspor bị bắn phá tới 29 lần, gồm 9 lần bóng đi trúng mục tiêu.

Thủ môn 29 tuổi tung ra tới 8 pha cứu thua. Nếu như Onana không tập trung, Trabzonspor chắc chắn đã thua đậm hơn. Việc ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Onana đã chứng minh nhận định này. Bên kia chiến tuyến, Ederson chỉ phải làm việc đúng 1 lần. Vậy nên không bất ngờ khi thủ môn này thêm một lần thắng Onana ở trận cầu đinh giải VĐQG.