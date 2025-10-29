Nước ngấp nghé khu dân cư, người dân Đà Nẵng hối hả đưa ô tô 'chạy lụt'

TPO - Nước lũ trên sông Hàn đang lên nhanh, nhiều khu dân cư ven sông ở phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) có nguy cơ bị nước "bủa vây", người dân hối hả đưa ô tô "chạy lụt".
Sống ở trên đường Nguyễn Nhàn, thấy nước đã ngấp nghé tràn vào đường lớn, anh Trần Hậu (40 tuổi) đã lái xe ô tô lên khu vực đường Trường Chinh để đỗ qua đêm.
Được biết, từ hôm qua, nước sông Hàn lên nhanh chia cắt tuyến đường ven sông Hàn qua địa phận phường Cẩm Lệ. Nước sông dâng cao, tràn ngược vào các hồ điều tiết, các cống thoát trong khu dân cư xung quanh gây tình trạng ngập lụt một số tuyến đường.
Chiều tối nay, nước bắt đầu tràn qua khu vực đường Nguyễn Nhàn, chợ Hòa Cầm... khiến các hộ dân sống xung quanh khu vực này hết sức lo lắng. Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, tại các xã, phường tại TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông từ nay đến đêm 30/10. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm.