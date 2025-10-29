Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nước ngấp nghé khu dân cư, người dân Đà Nẵng hối hả đưa ô tô 'chạy lụt'

Giang Thanh

TPO - Nước lũ trên sông Hàn đang lên nhanh, nhiều khu dân cư ven sông ở phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) có nguy cơ bị nước "bủa vây", người dân hối hả đưa ô tô "chạy lụt".

tp-dem-xe-chong-ngap-2.jpg
Tối 29/10, ghi nhận tại các tuyến đường quanh khu dân cư Phong Bắc (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), rất đông người dân đưa ô tô đến các khu vực cao, rộng rãi để "chạy" lụt﻿. Trong ảnh, ô tô xếp hàng đỗ tại một cây xăng trên đường Trường Chinh. Ảnh: Giang Thanh
tp-dem-xe-chong-ngap-4.jpg
Tại các tuyến đường cao ráo, chưa từng xảy ra ngập lụt như Cách Mạng Tháng Tám, Trần Ngọc Sương, Nguyễn Hữu Tiến, Đinh Châu..., ô tô cũng đỗ san sát trên vỉa hè, dọc các tuyến đường.
tp-dem-xe-chong-ngap-3.jpg
tp-dem-xe-chong-ngap-5.jpg
Sống ở trên đường Nguyễn Nhàn, thấy nước đã ngấp nghé tràn vào đường lớn, anh Trần Hậu (40 tuổi) đã lái xe ô tô lên khu vực đường Trường Chinh để đỗ qua đêm.
tp-dem-xe-chong-ngap-1.jpg
"Thấy thông tin lũ trên sông Hàn sẽ tiếp tục dâng cao trong đêm nay, tôi sợ các hồ điều tiết, cống thoát xung quanh sẽ tràn ngược và gây ngập khu dân cư như mưa ngập lịch sử năm 2022 nên đem xe chạy trước", anh Hậu nói.
tp-dem-xe-chong-ngap-9.jpg
Tại công viên Khu dân cư Phong Bắc, từ khoảng 17h, người dân bắt đầu di chuyển ô tô về khu vực này để tránh ngập﻿. Càng về tối, lượng xe ô tô đổ về ngày một nhiều, đậu san sát.
tp-dem-xe-chong-ngap-8.jpg
Vẫn kinh hoàng đợt ngập năm 2022, từ chiều, khi thấy nước ở cống điều tiết trước nhà dâng nhanh, anh Đặng Văn Tuấn (30 tuổi, phường Cẩm Lệ) đã lái ô tô đến đỗ xe ở khu vực cao hơn.
tp-dem-xe-chong-ngap-11.jpg
"Vì trời vẫn mưa lớn nên tôi cũng khá lo lắng. Như đợt mưa ngập trước, nước lên nhanh khiến tôi trở tay không kịp. Năm nay, nước lũ cuồn cuộn đổ về﻿, mưa lớn vẫn chưa ngớt, nước đã tràn vào một số tuyến đường xung quanh nên cẩn thận vẫn hơn", anh Tuấn nói.
tp-dem-xe-chong-ngap-12.jpg
tp-dem-xe-chong-ngap-10.jpg
Được biết, từ hôm qua, nước sông Hàn lên nhanh chia cắt tuyến đường ven sông Hàn qua địa phận phường Cẩm Lệ. Nước sông dâng cao, tràn ngược vào các hồ điều tiết, các cống thoát trong khu dân cư xung quanh gây tình trạng ngập lụt một số tuyến đường.
tp-dem-xe-chong-ngap-14.jpg
Lực lượng chức năng phường Cẩm Lệ đã tiến hành giăng dây cảnh báo ở một số tuyến đường bị ngập để cảnh báo người dân không lưu thông. Một số khu dân cư﻿ trên các tuyến đường Nguyễn Xuân Hữu, Trần Quý Hai, Trần Văn Lan... đã bị nước "bủa vây".
tp-dem-xe-chong-ngap-6.jpg
tp-dem-xe-chong-ngap-7.jpg
Chiều tối nay, nước bắt đầu tràn qua khu vực đường Nguyễn Nhàn, chợ Hòa Cầm... khiến các hộ dân sống xung quanh khu vực này hết sức lo lắng. Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, tại các xã, phường tại TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông từ nay đến đêm 30/10. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #lũ lụt #sông Hàn #ngập úng #ô tô tránh lũ #cảnh báo ngập #ứng phó thiên tai

