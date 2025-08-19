Nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan 1-0 (H1): Hải Yến mở tỷ số

TPO - Phung phí cơ hội là nỗi lo lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam. Liệu trong trận gặp Thái Lan, điểm yếu này có được cải thiện?

report Kim Thanh xuất sắc 47': Giống như hiệp 1, ngay phút đầu hiệp 2, Kim Thanh đã xuất sắc cản cú đá từ Madison Casteen. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn chứng tỏ được đẳng cấp trong những tình huống then chốt. Như trận gặp nhau ở vòng bảng, Việt Nam tiếp tục dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên. goal VÀO, tuyển nữ Việt Nam ghi bàn 45': Một đường chuyền rất tốt từ tuyến dưới. Hải Yến băng lên dứt điểm đẳng cấp vào góc chết làm khung thành Thái Lan rung lên. Dù không ép sân nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn có được bàn thắng làm bùng nổ cầu trường. report Không vào! 42': Một pha ban bật chính xác hiếm hoi giữa các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như nhả bóng để Thái Thị Thảo dứt điểm đẳng cấp. Bóng đi cao hơn xà ngang chút ít. report Thái Lan đã thay đổi đáng kể so với trận vòng bảng 35': Các cầu thủ áo xanh giữ cự ly đội hình tốt, pressing hiệu quả khiến hàng công tuyển nữ Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai các pha bóng một cách tuần tự. report Trận đấu đang diễn ra chậm 31': Hai bên hiểu quá rõ ý đồ chơi bóng của nhau nên đang triệt tiêu thế công của nhau. Điều đó khiến thế trận chậm đi khá nhiều. report Thái Lan dứt điểm hỏng 25': Madison Casteen đi bóng dũng mãnh rồi chuyền vào để đồng đội dứt điểm. Cú đá vội từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi ra ngoài. Trận này, cầu thủ lai Madison đang chơi bám cánh thay vì đá trung phong như thời gian đầu giải. report Không vàooo 17': Từ pha phối hợp ở chấm phạt góc, tuyển nữ Việt Nam đã phối hợp rất chuẩn xác, đưa bóng như đặt vào trong cho Thái Thị Thảo. Nhưng cô lại đánh đầu lên trời. report Thế trận cân bằng 11': Sau những phút đầu lép vế, tuyển nữ Việt Nam đã giật lại tuyến giữa. Lúc này, Thái Lan không còn tấn công áp đảo như trước nữa khi họ đã phải dè chừng những pha phản kích của tuyển nữ Việt Nam. report Không được 5': Huỳnh Như nỗ lực giành bóng trong vòng cấm nhưng cô không thể chiếm được khoảng trống trước sự can thiệp của hậu vệ áo xanh. report Nguy hiểm cho tuyển nữ Việt Nam 2': Ngay những phút đầu tiên, Thái Lan đã đẩy cao đội hình. Janista vừa có cú sút rất hiểm hóc khiến khung thành tuyển nữ Việt Nam đối diện bàn thua. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình dự kiến của Thái Lan report Thái Lan đang làm nóng tại Lạch Tray report Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam ĐT Việt Nam vẫn đưa ra đội hình quen thuộc. Hải Yến trở lại đá chính và Thanh Nhã dự bị.



Việt Nam vẫn chưa làm tốt các tình huống cuối cùng

Trước khi bước vào trận tranh hạng 3, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đối diện với cảm giác thất vọng. Đội tuyển nữ Thái Lan được đánh giá có thể áp đảo Myanmar nhưng cuối cùng, họ lại bị đối thủ áp đảo. Thái Lan chỉ có thể ghi bàn nhờ đối phương tự sút bóng về lưới nhà, trong khi họ đã nhận 2 bàn thua để ra về với thất bại 1-2.

Với tuyển nữ Việt Nam, thất bại cũng rất đáng tiếc khi đội nắm lợi thế sân nhà, có thể tạo ra hàng loạt cơ hội song lại phung phí một cách đáng tiếc khi gặp Australia. Huỳnh Như dứt điểm quá hiền trong 2 pha bóng đối mặt, Thanh Nhã sút lên trời từ khoảng cách gần. Phải đến phút 87, đội mới ghi được bàn thắng đầu tiên nhưng như vậy là không đủ để Việt Nam giành được ít nhất một kết quả hòa.

Nếu cải thiện khâu dứt điểm, Việt Nam mới có thể an tâm vào một thắng lợi. Ngay cả trước Thái Lan ở vòng bảng cũng là kịch bản tương tự. Dù thắng nhưng HLV Mai Đức Chung phải thừa nhận rằng đội chưa tận dụng tốt các tình huống ngon ăn.

Trước trận đấu, tờ Siamsport cũng thừa nhận sự vượt trội của Việt Nam. Trong lần hiếm hoi, ấn phẩm Thái Lan tự nhận kết quả thua nghiêng về đội nhà. Siamsport viết: “Tại trận tranh hạng ba, Việt Nam có lợi thế với tư cách chủ nhà và kết quả đối đầu gần nhất là chiến thắng sít sao ở vòng bảng. Đây là sẽ là một trận chiến danh dự cho cả hai đội. Các cô gái Thái Lan chắc chắn sẽ không bỏ cuộc song cuối cùng, Việt Nam vẫn sẽ giành vị trí thứ ba". Nhưng như đã nói, nếu tận dụng tốt các cơ hội thì khả năng này mới có thể xảy ra.