Nữ danh hài đình đám Kristen Wiig vào vai phản diện 'cực slay', 'Tee Yod: Quỷ ăn tạng Phần 3' lộ diện nhân vật mới

SVO - Những bộ phim điện ảnh mùa Thu 2025 sắp ra rạp đang 'tung chiêu' để thu hút khán giả. Không chỉ có nhiều 'ngôi sao' đình đám, các dự án điện ảnh này còn mang đến những câu chuyện độc đáo.

Tee Yod: Quỷ ăn tạng tái sinh, khởi đầu trận chiến kinh hoàng

Trailer chính thức của Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3 đưa khán giả ngược về thời điểm cách đây 80 năm. Khi ấy, một ngôi làng đã bị ám bởi con quỷ dữ mà dân làng gọi là “Dà Yòu”. Tất cả thiếu nữ trong làng lần lượt bị sát hại, trong khi con quỷ liên tục thì thầm một câu thần chú chết chóc.

Nếu con người niệm câu chú này, nó có thể hồi sinh người đã chết. Nhưng nếu chính con quỷ niệm chú, nó sẽ khiến người sống rơi vào trạng thái mê man, không thể chống trả. Đây cũng là âm thanh gây ám ảnh dai dẳng cho khán giả trong hai phần phim trước.

Nadech Kugimiya tiếp tục đảm nhận vai chính Yak - anh cả trong một gia đình có 8 người. Sau khi biến cố kinh hoàng trôi qua, gia đình của Yak đã trở lại với cuộc sống bình yên như trước.

Yad nay đã mang thai đứa con đầu tiên sau khi kết hôn và đang trở về thăm gia đình. Yak bắt đầu nghĩ đến việc quay lại quân ngũ nhưng rồi một chuyện không ngờ đã xảy ra, khi Yee - cô em út trong nhà bị bắt đi bởi những linh hồn mà Yak chưa từng đối mặt.

Sau hàng loạt phân cảnh kinh dị xen lẫn hành động nghẹt thở, trailer khép lại bằng chi tiết rùng rợn nhất: Yee bị quỷ nhập xác, trở về tìm chị gái Yad. Trong trạng thái quỷ ám, cô bé liếm bụng chị và bộc lộ cơn “thèm khát” đứa trẻ chưa chào đời.

Không cần đến máu me hay cú hù dọa lộ liễu, cảnh phim này vẫn đủ sức gieo rắc nỗi ám ảnh, hé mở một phần 3 ghê rợn và kịch tính.

"Sao nữ" lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới tái xuất

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, "ngôi sao" Kristen Wiig chinh phục khán giả bằng loạt vai diễn hài duyên dáng. Cô còn trở thành giọng nói gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu em nhỏ trên khắp thế giới. Mùa Hè này, nữ diễn viên tiếp tục mang năng lượng tươi mới trở lại màn ảnh rộng, với dự án Nhà búp bê của Gabby: Phim điện ảnh. Nữ diễn viên đảm nhận cùng lúc hai vai trò là diễn xuất và lồng tiếng.

Trước khi ghi tên mình vào hàng ngũ "ngôi sao hạng A", Kristen Wiig khởi đầu sự nghiệp trong các sân khấu nhỏ và môi trường hài kịch ngẫu hứng. Từ một sinh viên nghệ thuật mới tốt nghiệp, cô dần bước vào hành trình tìm kiếm cơ hội trên màn ảnh. Năm 2005, cơ duyên đã đưa cô đến với chương trình hài kịch tiểu phẩm lừng danh Saturday night live.

Năm 2011, cô đảm nhận vai trò biên kịch và đóng chính trong phim hài kinh điển Bridesmaids. Tác phẩm thu về hơn 300 triệu đôla doanh thu toàn cầu và được công chúng đón nhận nhiệt tình. Bộ phim này mang lại cho Kristen Wiig loạt đề cử tại các lễ trao giải lớn như Oscar, BAFTA, Quả Cầu Vàng. Tạp chí Time đã hai lần vinh danh Kristen Wiig trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới, vào các năm 2012 và 2025.

Đến với Nhà búp bê của Gabby: Phim điện ảnh, Kristen Wiig thủ vai Vera - một phú bà nghiện mèo, với kế hoạch chiếm đoạt ngôi nhà búp bê của Gabby. Là nhà sưu tầm thời trang và chủ nhân của biệt thự mang chủ đề mèo, Vera coi ngôi nhà búp bê như một tác phẩm nghệ thuật độc nhất, quyết tâm bằng mọi cách đưa nó vào bộ sưu tập của mình.

Với nữ diễn viên, khoảnh khắc cô nhập vai để trở thành Vera bắt đầu ngay từ khi nữ diễn viên tham gia thử trang phục cùng nhà thiết kế Angela Hadnagy. “Tôi rất thích quá trình khám phá Vera thông qua trang phục. Có quá nhiều chi tiết nhỏ, như những chiếc cúc hình mèo. Với kiểu tóc và lớp trang điểm, tôi cảm thấy mình thật sự là Vera sau những buổi thử đồ ấy", Kristen Wiig cho biết.

Exit 8: Ga tàu vô tận tung trailer chính thức gây rợn người

Phim Exit 8: Ga tàu vô tận vừa tung trailer chính thức, cho thấy yếu tố kịch tính và kinh dị đến từ một trò chơi có luật rất đơn giản. Khi khởi chiếu tại quê nhà Nhật Bản, bộ phim thu về 900 triệu yên, trở thành phim hành động có doanh thu cao nhất trong 3 ngày đầu tiên năm 2025. Sau 18 ngày ra rạp, phim đã cán mốc 3 tỷ yên (xấp xỉ 540 tỷ đồng).

Exit 8: Ga tàu vô tận là hành trình kinh hoàng xuyên qua mê cung nơi thời gian và không gian bị bóp méo. Dù mang hình hài của một phim kinh dị giải trí, tác phẩm cũng đồng thời chạm đến những tầng nghĩa sâu sắc hơn. Hành lang lặp lại không lối thoát chính là ẩn dụ cho vòng lặp cuộc sống thường nhật.

Đạo diễn Genki Kawamura chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ phim: “Tôi luôn khao khát thực hiện một bộ phim kinh dị đặt trong bối cảnh Tokyo hiện đại. Nơi ranh giới giữa mơ và thực, thời gian và không gian bị xóa nhòa. Trong quá trình tìm kiếm ý tưởng, tôi bắt gặp trò chơi game Exit 8, do một chàng trai ngoài 20 tuổi ở Kyoto sáng tạo".

"Người chơi phải nhận diện những “dị thường” tinh vi để tìm ra Lối Ra số 8. Dù mang đậm dấu ấn thẩm mỹ Nhật Bản, trò chơi vẫn chạm đến nỗi sợ nguyên thủy mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm”, đạo diễn Genki Kawamura nói.

Ông cũng nói thêm về ý nghĩa đặc biệt của phim: “Mở đầu bằng ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại thông minh, bộ phim cho thấy hình ảnh quen thuộc nhất trong nhịp sống hiện đại của chúng ta. Từ một xuất phát điểm rất thực tế, người xem dần bị cuốn vào một thế giới kỳ lạ và đầy bất an".

"Khi bộ phim khép lại, tôi hy vọng khán giả sẽ cảm thấy cuộc sống bình thường của chính mình như đang tiếp nối câu chuyện vừa chứng kiến. Ranh giới giữa phim ảnh và đời thực trở nên mờ nhòe, để rồi bộ phim dường như thấm vào hiện tại của mỗi người”, Genki Kawamura bày tỏ.