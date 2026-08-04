Nhiều người chọn làm IVF ngay tại Nha Trang

Gần 12 năm điều trị hiếm muộn, chị Anh Thư - giáo viên ở Nha Trang - mỗi mùa hè lại thu xếp vào TPHCM chạy chữa. Không phải vì muốn, mà vì khó có lựa chọn nào đủ chất lượng gần nơi mình sinh sống. Câu chuyện của chị phản ánh thực tế của hàng nghìn cặp vợ chồng ở tỉnh xa như Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đăk Lăk… Hành trình tìm con thêm dài cả về quãng đường, thời gian và chi phí.

Mỗi chu kỳ IVF là một chuyến xa nhà

"Là giáo viên, trong năm học rất khó xin nghỉ. Đi TPHCM điều trị phải ở lại nhiều ngày, không thể sắp xếp được, nên tôi chỉ điều trị được vào mùa hè" - chị Thư kể về nhịp sống suốt gần 12 năm của mình.

Với nhiều cặp vợ chồng ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, một chu kỳ IVF tại TP.HCM không chỉ là tiền thuốc, tiền thủ thuật - mà còn là tiền xe, tiền trọ, ngày công mất đi, áp lực sắp xếp công việc, và những ngày xa gia đình không được tính vào hoá đơn nào. Những chi phí vô hình đó đôi khi là lý do khiến nhiều người trì hoãn điều trị, hoặc bỏ cuộc giữa chừng.

Đó là lý do năm 2024, khi biết tin Nha Trang có Trung tâm hỗ trợ sinh sản Olea Fertility ngay tại Vinmec Nha Trang, chị Thư đã chuyển về thăm khám gần nhà.

Bé Minh Hạ trong vòng tay ba mẹ. Ảnh: NVCC

Olea Fertility không phải phòng khám hiếm muộn thông thường, đơn vị triển khai đầy đủ quy trình IVF với phác đồ chuẩn hoá quốc tế và cá thể hoá theo từng bệnh nhân. Với người dân Khánh Hoà, đây là lựa chọn ngay tại thành phố mình sống. Với bệnh nhân từ Lâm Đồng, Đắk Lắk, Phú Yên thì Nha Trang gần hơn TP.HCM rất nhiều, và không đòi hỏi xa gia đình nhiều tuần liền.

Điều trị gần nhà, điều trị đúng gốc rễ

Các gia đình đang theo đuổi IVF như chị Thư đều hiểu rằng đây không phải quy trình một lần rồi xong. Kích thích buồng trứng cần theo dõi nhiều lần. Sau chuyển phôi cần tái khám kịp thời nếu có bất thường. Khi điều trị ngay tại địa phương, bệnh nhân không phải cân nhắc "có đáng đặt thêm chuyến xe không" mỗi khi cần gặp bác sĩ.

TS.BS Hồ Thị Thanh Tâm, người trực tiếp điều trị cho chị Anh Thư tại Olea Fertility Nha Trang cho biết Olea Fertility đặc biệt chú trọng bước đánh giá chuyên sâu trước IVF: nội soi buồng tử cung, sinh thiết nội mạc, đánh giá lạc nội mạc và tối ưu nội tiết - thay vì vội vào kích thích buồng trứng ngay. Nhờ đó, chị Thư được phát hiện viêm nội mạc và lạc nội mạc cơ tử cung, bệnh lý không có triệu chứng rõ và chỉ tìm được qua sinh thiết, từ đó phác đồ được bác sĩ Tâm xây dựng lại phù hợp với tình trạng cụ thể của chị.

Bác sĩ của Olea Fertility Nha Trang thăm khám cho chị Anh Thư. Ảnh: NVCC

Bác sĩ Tâm chia sẻ: “Chuẩn bị tốt trước IVF là bước thường bị xem nhẹ, trong khi đây là chìa khóa thành công cho rất nhiều ca thất bại trước đó. Khi điều trị đúng gốc rễ, cơ thể người mẹ mới thật sự sẵn sàng nhận phôi."

Mỗi người mẹ đều có một trợ lý bác sĩ đồng hành

Olea Fertility là đơn vị hiếm hoi tại Việt Nam triển khai mô hình Trợ lý Bác sĩ (PC): mỗi cặp vợ chồng có một người theo sát toàn bộ hành trình, nhắc lịch tiêm, giải thích kết quả, hỗ trợ khi phát sinh vấn đề và là đầu mối liên lạc trực tiếp bất cứ lúc nào cần.

Với bệnh nhân đến từ tỉnh khác, không có người thân ở Nha Trang thì điều này có ý nghĩa rất cụ thể: không phải tự loay hoay giữa một quy trình y tế phức tạp, luôn có người biết rõ tình trạng của mình để hỏi khi cần.

Tháng 11/2024, chị Thư chuyển phôi tại Olea. Tháng 8/2025, bé Nguyễn Thư Minh Hạ chào đời tại Vinmec Nha Trang - ngay tại thành phố chị sống và dạy học. Không cần đi đâu xa nữa.