Nhiều ngành ở Bình Dương ‘đau đầu’ vì thiếu nhân sự

TPO - Bình Dương đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự, nhất là ở các ngành y tế, giáo dục, công an… trong khi lại đang gặp khó về tìm nguồn. Do thiếu nhân sự nên việc bố trí theo hình thức “cào bằng” khiến một số nơi đông dân cư cán bộ quá tải công việc.

Ngày 5/8, trao đổi với Tiền Phong, tiến sĩ Nguyễn Thị Nhật Hằng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, để đáp ứng nhu cầu, chuẩn bị cho năm học mới, các địa phương đang đồng loạt triển khai tuyển dụng nhân sự. Tuy nhiên, ngành giáo dục đang gặp khó trong việc tìm nguồn tuyển dụng. Theo tiến sĩ Hằng, hiện ngành giáo dục tỉnh nhà đang thiếu hơn 2.500 giáo viên từ cấp mầm non đến trung học phổ thông.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, một số địa phương ở Bình Dương dù đơn giản hóa hơn trong điều lệ tuyển dụng, tổ chức xét tuyển… nhưng hồ sơ nộp vào không nhiều. Về lý do thiếu giáo viên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông tin, do biến động dân cư, người dân ở các tỉnh đến Bình Dương sinh sống và làm việc ngày càng đông. Ngoài ra, một số giáo viên chuyển đổi vị trí công tác khác.

Trong khi đó, đại tá Trịnh Ngọc Quyên– Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay, địa phương dân số đông, lực lượng công an ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông còn phải phối hợp các ngành, địa phương trong thực hiện các hoạt động khác.

“Cùng lúc, lực lượng vừa hỗ trợ thực hiện chính sách an sinh xã hội, làm căn cước công dân, vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông… tuy nhiên nhân lực cũng chỉ có vậy nên anh em rất vất vả, phải nỗ lực. Chúng tôi đã có kiến nghị với cấp trên về phân bổ, tăng cường chỉ tiêu nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí. Qua đây, tôi mong muốn người dân đồng cảm, chia sẻ để lực lượng có thêm động lực làm tốt công việc được giao”, đại tá Quyên chia sẻ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương nói rằng, dù biết một số địa bàn trong tỉnh dân cư đông, có sự chênh lệch với địa phương khác nhưng do cơ chế và nhân sự đang thiếu nên chưa thể bố trí hợp lý hơn.

Được biết, một số phường ở Bình Dương như phường Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa (TP Thuận An); Thới Hòa (TX Bến Cát); Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một)… mỗi phường có dân số tương đương một huyện. Đơn cử, theo thống kê năm 2021, huyện Bàu Bàng có 105.371 dân, trong khi phường Thuận Giao của thành phố Thuận An có 102.052. Dù vậy, lực lượng công an phường này chỉ bằng các phường khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cùng với giáo dục, công an, ngành y tế ở Bình Dương cũng trong tình trạng thiếu nhân sự. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, địa phương này có khoảng 166 nhân viên y tế nghỉ việc với nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân áp lực công việc và lương thấp.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chín – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, năm 2022, địa phương phải tuyển thêm khoảng 800 chỉ tiêu, đồng thời phối hợp các trường đại học để đào tạo nâng cao và cấp tốc cho nhân viên y tế.