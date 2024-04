Công bố thành phố thứ 5 của Bình Dương

TPO - Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến dự và trao quyết định về việc thành lập xã An Tây, xã An Điền lên cấp phường, thị xã Bến Cát lên cấp thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Sáng 25/4, Thị ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã Bến Cát (Bình Dương) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát.

Nghị quyết thành lập TP Bến Cát, hai phường An Điền và An Tây chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5.

Theo đó, phường An Điền được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích 31,22 km2 và dân số 25.363 người của xã An Điền. Phường An Tây được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích là 44,01 km2 và dân số là 41.917 người của xã An Tây.

Thành lập TP Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích 234,35 km2 và dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát. Sau khi thành lập, TP Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm bảy phường là An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (bìa trái) trao quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Bến Cát

Cũng tại buổi lễ, cơ quan chức năng cũng công bố Quyết định của Chủ tịch nước, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bến Cát, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.