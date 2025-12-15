Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhật ký SEA Games 33 ngày 15/12: Thu Vinh - Quang Huy tranh HCV bắn súng

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ đôi Quang Huy - Thu Vinh vượt qua vòng loại nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp, chuẩn bị tranh HCV. Đây là nội dung được kỳ vọng mở hàng HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) ngày 15/12.

Xem trực tiếp SEA Games 33 ngày 15/12
report Bơi: Quang Thuấn vào chung kết 200m bướm nam

Bên cạnh Nguyễn Quang Thuấn, một đại diện khác việt bơi Việt Nam là Hoàng Quy cũng vượt qua vòng loại. Thành tích của Tuấn, Quy ở vòng loại lần lượt là 2:09.26 và 2:08.72. Cùng chờ đợi màn trình diễn đột phá của Quang Thuấn ở chung kết. Trước đó, em trai Ánh Viên giành HCV 400m hỗn hợp, lần đầu trong sự nghiệp ở SEA Games.

z7320322927505-d6c131dc3b7ff0a84bb0350f38ef54e1.jpg
report Bắn súng: Tranh HCV 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp

Bộ đôi Quang Huy - Thu Vinh vượt qua vòng loại, chuẩn bị tranh HCV với Indonesia. Đây là nội dung được kỳ vọng mở hàng HCV cho TTVN ngày 15/12. Ảnh: N.T.

z7328043022810-907ab6b823b13c2d1dba6df4c5fb1578.jpg
z7328043051783-04d751805cfa86be29f323eba33b0622.jpg
z7328043048708-9ba5e80809d32dec16c9b77f7509b55a.jpg
report Wushu: Phương Nhi, Tú Bình thất bại ở nội dung nam đao nữ

Hai nữ võ sĩ Việt Nam không thể đánh bại Tan Cheong Min của Malaysia. Ảnh: Đức Cường.

z7327955534800-dcccef9ae033633ba532fb9754c8017b.jpg
z7327955571590-4c90702262378ca0dadbe7d26eb724ef.jpg
report Bơi: Huy Hoàng. Nguyễn Quốc vào chung kết 400m tự do nam

Huy Hoàng không tốn nhiều sức để vượt qua vòng loại 400m tự do. Đây là nội dung sở trường của Huy Hoàng, được kỳ vọng rất cao để mang về HCV tiếp theo cho bơi Việt Nam.

screenshot-2025-12-15-at-095703.png
report Bắn súng: Thu Vinh - Quang Huy thi vòng loại 10m súng hơi hỗn hợp

Ảnh: N.T.

z7327912332175-3fac9037579e814e1eeb840aa0ee936b.jpg
z7327912318657-e38ac22ed2c020f12192d796e6edebb8.jpg
report Bơi: Thanh Bảo, Thị Vân vào chung kết

Thah Bảo vượt qua vòng loại 50m ếch nam. Thị Vân vượt qua vòng loại 50m bướm nữ. Đây là 2 nội dung được kỳ vọng có huy chương của bơi Việt Nam.

z7325408120532-6eaf394466cc144689f650647ae22ccc.jpg
Thu Vinh (phải) giành HCV 10m súng ngắn cá nhân. Ảnh: ﻿HHH.

Sáng nay, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tranh tài ở nhiều nội dung vòng loại và chung kết. Tâm điểm là màn ra quân của Quang Huy và Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn đồng đội, nơi được dự đoán có khả năng tranh chấp HCV. Trước đó, Thu Vinh đã xuất sắc giành 2 HCV 10m súng ngắn cá nhân và đồng đội.

Nếu Quang Huy và Thu Vinh vượt qua vòng loại, bộ đôi sẽ tranh HCV lúc 11h30.

Mục tiêu "săn vàng" của TTVN sáng nay còn nằm ở loạt nội dung tranh chung kết của wushu. Dương Thúy Vi là hy vọng vàng của wushu ở nội dung Thương thuật nữ. Tiếp theo là Nguyễn Văn Phương ở nội dung Thái cực kiếm nam. Các nội dung Nam quyền nam, nam đao nữ đều có khả năng tranh chấp huy chương.

Trên đường đua xanh, tuyển bơi Việt Nam tiếp tục xuất trận với vòng loại ở nhiều nội dung. Huy Hoàng sẽ khởi đầu hành trình săn vàng ở nội dung 400m tự do. Tâm điểm còn nằm ở đường đua 50m ếch của Phạm Thanh Bảo và 200m ngửa của Trần Hưng Nguyên.

Đây là ngày thi đấu bận rộn và hứa hẹn mang về cơn mưa vàng cho TTVN. Vào trưa và chiều nay, các nội dung sở trường của VĐV Việt Nam ở các bộ môn điền kinh, đua thuyền, xe đạp, kickboxing, wushu, bắn cung và bơi hứa hẹn săn HCV.

Ngày thi đấu 15/12 của TTVN sẽ chỉ trọn vẹn nếu U22 Việt Nam giành kết quả tốt trước U22 Philippines ở trận bán kết, diễn ra lúc 16h00 chiều nay.

Hương Ly
#SEA Games #bắn súng #thể thao Việt Nam #HCV #điền kinh #bơi lội #bóng đá #trực tiếp sea games #link trực tiếp sea games #phát sóng trực tiếp sea games

