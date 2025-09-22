Nhận định bóng đá Phù Đổng Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định, 18h00 ngày 22/9: Giải mã tân binh

TPO - Nhận định bóng đá trận Phù Đổng Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định diễn ra lúc 18h00 ngày 22/9 trên sân Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 4 LPbank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số.

Đương kim vô địch Nam Định sẽ là bài test thực sự với "ngựa ô" Ninh Bình

Nhận định trước trận đấu Phù Đổng Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định

Ninh Bình đang là ngạc nhiên lớn nhất là mùa giải năm nay với 3 trận toàn thắng. Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội đưa các CĐV đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Họ ghi tới 10 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, chỉ sau Công an Hà Nội và Công an TPHCM nhưng thi đấu ít hơn 1 và 2 trận. Nếu đánh bại đương kim vô địch Nam Định ở cuộc đối đầu chiều nay, Ninh Bình sẽ leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng.

Dù có sự tăng cường đáng kể về lực lượng nhưng ít ai nghĩ Ninh Bình lại thể hiện được phong độ ổn định như vậy khi mới thăng hạng. Ở mặt trận Cúp Quốc gia, họ cũng vừa đánh bại Phú Thọ 4-2.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerard Albadalejo, Ninh Bình đang trình diễn lối chơi rất đáng xem ở LPbank V.League 2025/26. Tuy nhiên, Ninh Bình chưa đánh bại được đối thủ nào thuộc nhóm đầu. Ba bại tướng của Nam Định đều chỉ là những đội tầm trung như Hà Tĩnh, Thanh Hoá hay SHB Đà Nẵng.

Trận đấu với đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định chiều nay vì vậy sẽ là dịp để kiểm chứng lại sức mạnh của Phù Đổng Ninh Bình. Do khởi đầu không thực sự suôn sẻ, Nam Định hiện mới chỉ có 7 điểm sau 4 trận đấu. Tuy nhiên, không ai nghi ngờ sức mạnh của đội bóng thành Nam.

Với dàn nội binh và ngoại binh dồi dào, Nam Định vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch năm nay. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vừa đánh bại Ratchaburi ở AFC Champions League Two. Đây là động lực để Nam Định lấy lại mạch chiến thắng, tập trung cho cuộc đua ở V.League.

Phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu

Như trên đã nói, Ninh Bình vừa qua chuỗi 4 trận thắng liên tiếp với 3 ở V.League và 1 tại cúp Quốc gia. Nam Định thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hoà 1 trận trước Công an TPHCM và thua SLNA 1-2 tại V.League.

Về lực lượng, cả hai dự báo sẽ có quân số mạnh nhất cho cuộc đối đầu chiều nay. Nguyễn Hoàng Đức sẽ có dịp thể hiện tài năng trước hàng tiền vệ giàu sức mạnh và cả tính cơ động của Nam Định.

Dự đoán tỷ số: Thép Xanh Nam Định 2-1 Phù Đổng Ninh Bình

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs Nam Định

Phù Đổng Ninh Bình: Văn Lâm, Ngọc Hà, Patrick, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Ngọc Quang, Đức Chiến, Hoàng Đức, Bảo Toàn, Daniel, Gustavo.

Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh; Thanh Hào, Văn Tới, Caio, Văn Kiên, Văn Vĩ, Văn Vũ, Brender, Ti Phông, Romulo, Hoàng Anh.

