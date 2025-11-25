Người phụ nữ bị thủng đại tràng vì ngậm tăm rồi đi ngủ

TPO - Sau khi ngậm tăm tre nhọn dài 5cm rồi đi ngủ, bà T. nuốt nhầm luôn cây tăm dẫn đến bị thủng đại tràng phải nhập viện cấp cứu để phẫu thuật.

Ngày 25/11, Trung tâm Y tế Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, các y, bác sĩ đơn vị này vừa phẫu thuật thành công lấy dị vật là chiếc tăm tre nhọn ra khỏi đại tràng của một người phụ nữ 66 tuổi.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật cây tăm nhọn ra khỏi đại tràng nạn nhân T.

Trước đó, bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, trú tại xã Anh Sơn) có biểu hiện đau, chướng bụng, sốt nhẹ. Do cơn đau tăng dần, không rõ nguyên nhân nên trưa 25/11, bà T. được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Anh Sơn khám.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành thăm khám, chụp chiếu và phát hiện dị vật hình dạng giống tăm tre đã xuyên thủng thành đại tràng, gây viêm phúc mạc khu trú.

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật là một chiếc tăm tre dài khoảng 5cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân và xử trí tổn thương, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Được biết, nguyên nhân do bà T., có thói quen ngậm tăm sau khi ăn rồi ngủ quên dẫn đến vô tình nuốt tăm vào bụng.

Theo bác sĩ Nguyễn Sóng Hồng - Trưởng Khoa Ngoại (Trung tâm Y tế Anh Sơn) cho biết, trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện đầu tăm dài đâm xuyên thành đại tràng, gây tổn thương nghiêm trọng. Kíp phẫu thuật đã tiến hành lấy dị vật, làm sạch ổ bụng, khâu phục hồi tổn thương. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tích cực và hiện tình trạng ổn định, phục hồi tốt.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hết sức cẩn thận khi sử dụng tăm hằng ngày. Không ngậm tăm, đặc biệt là trước khi đi ngủ để tránh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Cùng ngày 25/11, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp trẻ nhỏ nuốt bốn viên đinh nam châm đầu nhọn vào bụng.

4 đinh nhọn có gắn nam châm được lấy thành công ra khỏi bụng cháu P.

Theo đó, bệnh nhi D.H.P. (2 tuổi, trú tại Nghệ An) được gia đình đưa đến viện trong tình trạng nghi ngờ nuốt dị vật khi chơi đồ chơi.

Tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong cháu bé có 4 dị vật kim loại nhỏ hình tròn, có đầu nhọn, nghi là đinh nam châm. Các viên nam châm này đã hút dính nhau trong đường tiêu hoá, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ekip bác sĩ khoa Thăm dò chức năng phối hợp với khoa Gây mê hồi sức nhanh chóng tiến hành nội soi cấp cứu, gắp dị vật.

Sau hơn một giờ đồng hồ nội soi, toàn bộ bốn viên đinh nam châm đã các y, bác sĩ lấy ra ngoài an toàn. Sau thủ thuật, sức khoẻ của bệnh nhi ổn định, tỉnh táo, ăn uống được và xuất viện về nhà.

Bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ chơi các loại đồ chơi có chứa nam châm nhỏ, đầu nhọn hoặc vật dễ nuốt; đồng thời, cần giữ xa tầm tay trẻ các vật dụng kim loại nhỏ như đinh, pin, cúc áo, ốc vít, nam châm. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức, không nên tự gây nôn hoặc chờ dị vật tự ra ngoài.