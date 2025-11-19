Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Chống chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân bị khối bướu 'khủng' bóp nghẹt cổ

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Được bác sĩ phát hiện bị bướu giáp và chỉ định phẫu thuật nhưng nữ bệnh nhân đã không tuân thủ điều trị vì cho rằng bướu lành tính. Sau 5 năm chung sống, khối bướu phát triển lớn, bóp nghẹt cổ khiến bệnh nhân khó thở, ăn uống khó khăn phải nhập viện.

Ngày 19/11, BS-CKII Huỳnh Kiến Thành, Phó trưởng Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp mang khối bướu lớn ở vùng cổ. Bệnh nhân là bà N.T.G. (77 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Theo bệnh sử, khoảng 5 năm trước, bà G. đã được bác sĩ phát hiện bướu giáp và chỉ định phẫu thuật, điều trị. Tuy nhiên, bà G. cho rằng bướu lành tính, không đau và chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên quyết định sống chung. Gần đây, bướu ngày càng lớn, gây khó nuốt, khó thở, khàn giọng, ảnh hưởng ăn uống và giao tiếp nên gia đình đưa bà đến bệnh viện kiểm tra, điều trị.

buou.jpg
Khối bướu phát triển lớn sau 5 năm chung sống khiến bệnh nhân đối mặt với nguy hiểm

BS Thành cho biết, kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy, bệnh nhân bị bướu giáp đa nhân hai thùy khổng lồ, thùy trái kích thước 9 cm. Khối bướu lớn lộ ra ngoài, chèn ép thực quản và dây thần kinh thanh quản.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhận định nếu để lâu, bướu sẽ tiếp tục chèn ép đường thở, nguy cơ gây suy hô hấp cấp, đe dọa tính mạng bệnh nhân. Các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật bóc tách bướu giáp để loại bỏ nguy cơ biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Do bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường... nên bệnh viện đã phối hợp liên chuyên khoa để kiểm soát toàn bộ bệnh lý nội khoa trước khi mổ. Ca phẫu thuật được thực hiện bằng dao siêu âm, phương pháp cắt và hàn mạch máu hiện đại giúp cầm máu tốt, rút ngắn thời gian phẫu thuật, hạn chế tổn thương mô xung quanh và giảm nguy cơ mất máu

buou-1.jpg
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách khối bướu giáp khổng lồ cho người bệnh

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã cẩn trọng bóc tách bướu giáp khổng lồ, bảo vệ dây thần kinh thanh quản và các cấu trúc lân cận. Sau ca mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, hết cảm giác vướng cổ, khàn giọng biến mất, ăn uống, nói chuyện bình thường.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, sau phẫu thuật, bà G. sẽ phải duy trì uống hormone tuyến giáp để thay thế nội tiết do tuyến giáp sản xuất, phòng nguy cơ suy giáp. Đây là bước quan trọng giúp người bệnh ổn định lâu dài, đảm bảo sức khỏe tổng thể.

Từ trường hợp trên, BS Huỳnh Kiến Thành khuyến cáo cộng đồng, khi nhận thấy vùng cổ xuất hiện khối u, nuốt vướng, khàn giọng kéo dài, người bệnh nên đi thăm khám ngay để được tư vấn và điều trị. Trì hoãn phẫu thuật đối với bướu lớn có thể gây chèn ép thực quản, dây thần kinh thanh quản và đường thở, đe dọa tính mạng. Việc phẫu thuật sớm tại cơ sở y tế uy tín không chỉ giúp người bệnh loại bỏ bướu hiệu quả, an toàn mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vân Sơn
#Phẫu thuật bướu giáp lớn #Chẩn đoán và điều trị bướu cổ #Nguy cơ chèn ép đường thở #Lợi ích của phẫu thuật sớm #Phòng ngừa biến chứng suy giáp #Vai trò của y học liên chuyên khoa #Phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp #Tác động của bướu lớn đến sinh hoạt #Phẫu thuật nội soi hiện đại #Khuyến cáo cộng đồng về khám cổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục