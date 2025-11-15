Kim chọc tủy rơi vào đường thở bé trai 3 tuổi khi làm răng

TPO - Một bé trai 3 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cứu sống ngoạn mục sau khi dị vật là kim chọc tủy dài 22 mm rơi vào đường thở trong lúc làm răng, gây ho sặc dữ dội và đe dọa tắc nghẽn khí quản.

Ngày 15/11,Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, kíp chuyên môn của đơn vị đã nội soi phế quản cấp cứu và gắp thành công cây kim chọc tủy dài 22 mm mắc kẹt trong đường thở bé N.Q.T.Đ. (3 tuổi, trú xã Cửa Việt).

Chụp phim phát hiện dị vật trong đường thở của bé trai.

Trước đó, bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ho dồn dập, khó chịu. Kết quả chụp phim cho thấy dị vật kim loại nằm ngay góc carina – vị trí chia đôi khí quản.

Một đầu kim nhọn cắm vào đoạn 1/3 dưới khí quản, đầu còn lại vướng trong phế quản góc trái, có nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở và dẫn đến các biến chứng nặng như xẹp phổi, viêm phổi, áp xe phổi, tràn khí màng phổi, thậm chí tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Kíp bác sĩ lập tức hội chẩn liên khoa và tiến hành nội soi cấp cứu. Sau khoảng 15 phút thao tác khẩn trương, dị vật được lấy ra an toàn. Bé nhanh chóng cải thiện triệu chứng và được xuất viện sau 48 giờ theo dõi.

Theo gia đình, bé Đ. gặp sự cố khi đang trong quá trình làm răng, kim chọc tủy bất ngờ rơi từ khoang miệng xuống đường thở mà không ai kịp phản ứng.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định. Đây được đánh giá là trường hợp hy hữu và có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời.