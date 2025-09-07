Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người mẹ già cạn nước mắt khi con gái trượt dài trong cảnh 'cơm tù áo số'

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từng 2 lần vướng lao lý, nhưng Đặng Thị Cường vẫn ngựa quen đường cũ, trượt dài trong lầm lỗi. Ngày con gái hầu tòa, người mẹ 75 tuổi ngồi xe lăn đến chốn công đường, âm thầm rơi nước mắt.

Chứng nào tật ấy

Đặng Thị Cường (SN 1982, trú phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An). 26 tuổi, Cường làm mẹ đơn thân. Một mình nuôi con, không có công việc ổn định, người đàn bà này đã sa ngã vào con đường buôn bán trái phép chất ma túy.

Năm 2014, Đặng Thị Cường nhận bản án 24 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ra tù, Cường vẫn “ngựa quen đường cũ”. Năm 2021, Đặng Thị Cường nhận bản án 2 năm tù về tội danh từng bị kết án như trên.

Ma túy còn khiến thiếu phụ này nhiễm HIV. Những tưởng sau hai lần sống cảnh “cơm tù, áo số”, Cường sẽ quay đầu hoàn lương, làm lại cuộc đời. Thế nhưng, thị vẫn chứng nào tật nấy.

16.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Chiều 27/8/2024, Cường gọi điện cho Lô Văn Thốn (SN 1985, trú xã Mường Quàng) đặt mua 30 gói ma túy hồng phiến, giá 65 triệu đồng.

Có khách đặt mua ma túy, Thốn liên lạc với Lỳ Bá Pó (SN 1984, trú xã Tri Lễ) hỏi mua. Pó gọi điện cho người đàn ông tên Và (không rõ địa chỉ), nói có người hỏi mua hồng phiến và được báo lại với giá 40 triệu đồng. Và hứa sau khi giao dịch thành công sẽ cho Pó 3 triệu đồng.

Sau khi nhận “hàng”, Thốn bỏ vào vỏ bao xi măng rồi đưa cho Cường. Thốn gọi cho Vi Đình Phan (SN 1998, trú xã Mường Quàng) thuê chở Cường về Thái Hòa với tiền công 6 triệu đồng.

Về nhà, Cường cất giấu ma túy trong nhà tắm, lấy 9 viên hồng phiến giấu tại phòng bếp. Rạng sáng 28/8/2024, Công an bất ngờ ập vào nhà Cường để kiểm tra. Lúc này, người phụ nữ vội chạy vào nhà tắm, lấy số ma túy cất giấu trước đó đưa ra phía sau nhà định vứt bỏ nhằm phi tang nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp phát hiện.

15.jpg
Bị cáo Đặng Thị Cường

Cơ quan điều tra xác định, Đặng Thị Cường, Lô Văn Thốn, Lỳ Bá Pó và Vi Đình Phan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 600 gram ma túy.

Nỗi đau của mẹ

Trong phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo Đặng Thị Cường, Lô Văn Thốn, Vi Đình Phan và Lỳ Bá Pó về tội Mua bán trái phép chất ma túy, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh người mẹ của Cường gầy guộc, ngồi xe lăn đến tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Cường khai, biết rõ việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật và đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình. “Bị cáo bị HIV nên không có sức khỏe đi làm việc khác”, nữ bị cáo khai. Lời khai của bị cáo đã bị Hội đồng xét xử nhắc nhở, bởi đó là những lời biện minh khó chấp nhận.

Nữ bị cáo cũng trình bày về hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già yếu, đau bệnh phải ngồi xe lăn. Từ khi chị gái của bị cáo vào tù vì ma túy, bị cáo phải kiêm luôn việc chăm sóc các cháu. “Hoàn cảnh bị cáo rất khó khăn, phải thuê nhà để ở, một mình nuôi con, cháu và mẹ già”, Cường trình bày trước tòa.

17.jpg
Bà K. ngồi xe lăn đến công đường nhìn con gái lần thứ 3 vào tù vì ma túy

Vị thẩm phán đã nghiêm khắc nhắc nhở bị cáo Cường với những lý do bao biện cho hành vi phạm tội. Bị cáo từng nhiều lần ngồi tù, biết rõ những quy định của pháp luật nhưng vẫn cố tình tái phạm, điều đó thể hiện sự xem thường pháp luật. Nghe vậy, bị cáo Cường cúi mặt xuống bàn.

Ngồi nghe những lời khai của con gái, bà Lê Thị K. (75 tuổi, mẹ Cường) không khỏi đau buồn. Tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng bà vẫn phải gắng gượng đến tòa để gặp con gái.

Được ngồi gần con khi tòa vào nghị án, bà K. liên tục lau nước mắt. Đặng Thị Cường cũng òa khóc nói lời xin lỗi mẹ. Nữ bị cáo nhìn đứa con trai 16 tuổi, dặn dò: “Tất cả nhờ vào con. Con cố gắng sống tốt, đừng phạm phải lỗi lầm như mẹ”. Cường cũng kịp quay nói với sang em gái rằng hãy thay mình chăm sóc con, cháu.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Thị Cường 20 năm tù. Đó cũng là bản án dành cho Lô Văn Thốn và Lỳ Bá Pó. Riêng bị cáo Vi Đình Phan lĩnh án 18 năm tù.

Khi Đặng Thị Cường được áp giải ra xe về trại giam, bà K. lặng lẽ nhìn con gái khuất sau cánh cửa. 75 tuổi, lẽ ra bà phải có cuộc sống an nhàn, thảnh thơi, nhưng viễn cảnh ấy đã không trở thành hiện thực khi có người con gái 3 lần sa chân vào lao lý.

Thu Hiền
#ma túy #bị cáo #nỗi đau mẹ #Nghệ An #tòa án #Đặng Thị Cường #mẹ già #cơm tù áo số #trượt dài trong lầm lỗi

