Nhịp sống phương Nam

Google News

Người đàn ông nặng 150 kg vừa được cảnh sát TPHCM hỗ trợ

Người đàn ông nặng 150 kg bị tai biến nhưng người nhà không thể đưa đến bệnh viện.

Lúc 7 giờ sáng 16-11, người nhà phát hiện ông C. (38 tuổi) bị tai biến tại tầng 3 căn nhà hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Do ông C. nặng khoảng 150 kg, bị liệt nửa người phải nên người nhà không thể đưa đến bệnh viện.

img20251117122907-17633573569662145407545.jpg
Lực lượng chức năng đưa người đàn ông xuống đất bằng cán.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Cấp cứu 115 đã yêu cầu Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM hỗ trợ khẩn cấp.

Cảnh sát đã đến hiện trường triển khai phương án cứu hộ, đưa người đàn ông xuống đất bằng cáng cứu thương chuyên dụng, áp dụng kỹ thuật chuyển vị an toàn và cố định cột sống.

Ông C. được đưa xuống nơi an toàn và bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 để tiếp tục điều trị.

Người Lao động
