Ngọc Xuân kể cảnh nín thở, ngâm nước khi hóa thân thi thể trong "Làm Giàu Với Ma 2"

HHTO - Sau vai chính đầu tay trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Ngọc Xuân trở lại với Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn, đảm nhận vai minh tinh bạc mệnh Anh Thư. Tự nhận còn “yếu nghề”, nữ diễn viên coi thử thách như cơ hội rèn luyện.

Trong tác phẩm mới nhất của đạo diễn Nhật Trung (Trung Lùn), nữ diễn viên hóa thân thành Anh Thư - một minh tinh bạc mệnh. Phim Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn xoay quanh hành trình nhóm nhân vật tìm cách đưa thi thể nữ minh tinh Anh Thư về quê để cô được gặp lại con, đổi lại là một chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ. Trên nền cốt truyện vừa hài hước vừa giật gân, nhân vật Anh Thư trở thành điểm khởi phát cho toàn bộ mạch phim.

Ngọc Xuân chia sẻ, phía sản xuất đã có những chia sẻ thẳng thắn, không tô vẽ hào nhoáng về một “xác chết” không xuất hiện quá nhiều, nhưng mỗi phân cảnh đều gợi suy nghĩ cho khán giả. Chính sự chân thật đó đã chạm đến nữ diễn viên. “Đọc đến những trang cuối kịch bản, tôi đã khóc và thấy thương nhân vật Anh Thư vô cùng” - Ngọc Xuân bộc bạch.

Trong mắt nữ diễn viên trẻ, nhân vật Anh Thư là một minh tinh từng rực rỡ trước ánh sáng, nhưng phía sau hào quang lại là câu chuyện để lại nhiều thương xót. Ngọc Xuân chia sẻ, chính sự đối lập ấy mang đến cho nhân vật nhiều màu sắc và cảm xúc để khai thác, khiến bản thân rung động và muốn thể hiện trọn vẹn số phận này.

“Dù ban đầu nghĩ vai không nhiều, nhưng tôi xem đó là cơ hội để làm việc cùng những tên tuổi gạo cội, học hỏi thêm nhiều điều. Cuối cùng, cốt yếu nhất vẫn là vì Anh Thư - tôi thật sự thương nhân vật này, và muốn khắc họa trọn vẹn số phận ấy” - nữ diễn viên bộc bạch.

Với một diễn viên còn nhiều mới mẻ như Ngọc Xuân, vai diễn trong Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn mang đến thử thách không nhỏ:

"Đây là trải nghiệm tôi chưa từng nghĩ tới, vừa áp lực vừa thú vị. Trước máy quay, tôi phải tập trung cao độ, xóa hết hình ảnh máy quay và mọi người xung quanh trong đầu. Thử thách là phải làm sao diễn đúng y như hình dung của đạo diễn - bởi anh đã rất tâm huyết và hiểu rõ kịch bản, nhân vật ngay từ đầu - nên tôi càng phải nỗ lực hết sức để đi đúng ý anh. Tôi biết mình còn yếu nghề, nên càng phải rèn luyện và thử sức nhiều thể loại để hoàn thiện hơn”.

Ngoài ra, trong vai một “xác chết”, nữ diễn viên phải tập nín thở lâu, giữ bất động trong nhiều cảnh quay và đặc biệt là ngâm mình dưới nước. Trong phim, nhân vật có nhiều tương tác nhất với Ngọc Xuân là Minh Gọn do Tuấn Trần đảm nhận. Nhân vật của nam diễn viên thường xuyên phải bế, cõng và di chuyển cùng nữ diễn viên trên suốt hành trình.

Nhắc lại trải nghiệm này, Ngọc Xuân thừa nhận đôi lúc cảm thấy lo lắng cho Tuấn Trần khi “tôi biết trọng lượng cơ thể của mình cũng không nhẹ”. Song, nữ diễn viên hoàn toàn tin tưởng và nể phục sự chuyên nghiệp lẫn tài năng của đàn anh.

Bên cạnh đó, Võ Tấn Phát cũng để lại cho nữ diễn viên nhiều ấn tượng. Nếu trên mạng xã hội anh nổi tiếng với loạt "content tổng tài", thì ở phim trường, nam diễn viên lại cho thấy sự tập trung và nghiêm túc đến bất ngờ. Sự chuyên nghiệp của anh, cũng như tinh thần hỗ trợ từ các đồng nghiệp, đã khiến Ngọc Xuân cảm thấy được tiếp thêm năng lượng trong suốt quá trình quay phim.