Ngoại hạng Anh Fulham vs MU 0-0 (Hết H1): Bruno Fernandes trượt penalty

report HẾT HIỆP 1: Fulham 0-0 MU

MU tiếp tục có màn trình diễn tốt khi làm khách trước Fulham, nhưng thiếu sự chính xác để ghi bàn. Trong khi Cunha vẫn đen đủi thì Bruno Fernandes gây thất vọng lớn khi sút phạt đền không thành công.