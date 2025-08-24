Ngoại hạng Anh Fulham vs MU 0-0 (H1): Cunha lỡ cơ hội

TPO - Thủ môn MU có pha phất bóng dài cực tốt để Cunha thoát xuống đón bóng đối diện thủ môn Fulham. Tuy nhiên, pha dứt điểm chân trái của anh lại chưa đủ hiểm hóc để chuyển thành bàn thắng.

report KHÔNG VÀO! Bayindir lại toả sáng 16': Từ tình huống đá phạt góc của Fulham, Iwobi bắt vô-lê ở sát vòng cấm MU. Bóng đi sệt xuyên qua một loạt cầu thủ, nhưng thủ môn Bayindir vẫn xuất sắc cản phá thành công. report KHÔNG VÀO! Leno cản phá Cunha 14': Từ đường phát bóng dài của Bayindir, Cunha vượt qua hậu vệ Fulham và đỡ bóng hoàn hảo để đối mặt với Leno. Tuy nhiên, cú đá nhanh của Cunha vẫn chưa đủ khó để đánh bại Leno. report KHÔNG VÀO! Bayindir cứu thua cho MU 13': Fulham phản công sắc bén, tài năng trẻ King thoát xuống đối mặt với Bayindir nhưng cú đá của anh không đủ khó. report Bruno Fernandes sút xa nguy hiểm 10': MU phối hợp tấn công trung lộ đẹp mắt, Bruno Fernandes tung ra cú sút xa sở trường. Bóng đi khá tốt, nhưng thủ môn Leno vẫn kịp đổ người cản phá. report KHÔNG VÀO! Cunha dứt điểm trúng cột dọc 3': Ngay ở phút thứ 3, Cunha đã có cơ hội ghi bàn nhưng cú sút của anh đưa bóng đập trúng cột dọc Fulham rất đáng tiếc. start Trận đấu bắt đầu report Các ngôi sao được kỳ vọng của CLB khách report Đội hình ra sân của MU Các vị khách vẫn không để Sesko đá chính. Đội hình của họ chỉ thay đổi duy nhất Amad Diallo so với trận ra quân.





Sau thất bại trước Arsenal, MU cần phải thắng Fulham để chặn nguy cơ khủng hoảng sớm. Dù vậy, đây là nhiệm vụ không đơn giản. Fulham là đối thủ cực kỳ khó chịu, đặc biệt trên sân nhà với dàn cầu thủ phòng ngự thiên hẳn về sức mạnh. Vì thế, sự hiện diện của Sesko rất quan trọng với MU.

Khả năng liên kết giữa tiền đạo này và Cunha, Mbeumo vẫn là dấu hỏi, nhưng ít nhiều được chờ đợi sẽ giúp Quỷ đỏ giải quyết dứt điểm bài toàn ghi bàn kéo dài từ mùa trước đến nay.

Bên cạnh sự kỳ vọng dành cho “tam sát” mới, MU vẫn có nhiều việc phải làm nếu muốn đánh bại Fulham và tiến tới sự ổn định. Trong đó, vấn đề đau đầu nhất của HLV Ruben Amorim lúc này là tìm kiếm cặp tiền vệ trung tâm phù hợp. Bruno Fernandes tiếp tục gây tranh cãi khi phải đá lùi sâu.