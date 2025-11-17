Nghẹn ngào 'cô ơi, mẹ em bỏ đi rồi...'

TPO - Tiếng gọi ngây thơ mà xé lòng "Cô ơi, mẹ em bỏ đi rồi… Em không có ai hết" của cô học trò nhỏ bên bờ vực bỏ học đã ám ảnh cô giáo Đinh Thị Lệ Thu suốt nhiều năm. Để rồi hôm nay, khi gặp lại "đứa con" ấy qua màn hình, cô Thu không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc...

Tại chương trình tuyên dương “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 đã có những khoảng lặng xúc động và hạnh phúc với câu chuyện của cô Đinh Thị Lệ Thu - giáo viên Trường Tiểu học Đường Hoa, xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh); “thầy giáo quân hàm xanh" Lò Văn Phích - cán bộ vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (tỉnh Sơn La); và cô Y Hải - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đắk Dục (tỉnh Quảng Ngãi).

Họ là 3 trong số nhiều người đã chọn quay về quê hương, mang con chữ sưởi ấm những bản làng còn khó khăn, thiếu thốn.

Phần giao lưu đầy cảm xúc của "thầy giáo quân hàm xanh" Lò Văn Phích, cô giáo Đinh Thị Lệ Thu và cô Y Hải (lần từ trái sang phải) tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ký ức không thể nào quên

Cô giáo Đinh Thị Lệ Thu chưa bao giờ nghĩ rằng một kỷ niệm sâu sắc đến vậy sẽ được tái hiện đầy bất ngờ. Giữa lúc cô đang chia sẻ câu chuyện của mình, một đoạn video được phát lên, khiến cô Thu bật khóc nức nở.

Đó là lời tri ân của Chíu Gì Linh, một học trò cũ. Giọng Linh run run qua màn hình: "Lúc bé, hoàn cảnh em rất khó khăn, bố mẹ em không ở với nhau. Em và hai anh trai ở với bà, em quyết định nghỉ học. Cô Thu đã vận động em đi học lại và cô đã đứng ra nhận trường để em được đi học… Và bây giờ em có một gia đình, có một người chồng tốt, có một đứa con trai. Em cảm ơn cô rất nhiều".

Cô Đinh Thị Lệ Thu xúc động chia sẻ về kỷ niệm khó quên với học trò Chíu Gì Linh.

﻿ Ảnh: Xuân Tùng

Cả khán phòng lặng đi. Món quà bất ngờ này đã mở lại một miền ký ức mà cô Thu luôn cất giấu. Cô nghẹn ngào trong nước mắt kể lại: "Thực sự là rất bất ngờ... Mỗi khi nhắc đến em ấy, em lại không thể cầm được nước mắt".

Ngày ấy, khi biết tin Linh bỏ học, cô đã tìm đến nhà. Trước mắt cô là cảnh 3 chị em ôm nhau khóc. Cô học trò nhỏ nhìn cô, mếu máo: "Cô ơi, mẹ em bỏ đi rồi... Em không có ai hết". Tiếng gọi ấy cứa vào tim cô giáo trẻ. Đêm đó, dù con mình ở nhà mới hơn 2 tuổi, cô Thu đã quyết định ở lại cùng 3 chị em Linh, ôm các em vào lòng, vỗ về, an ủi.

Không chỉ là cô giáo, cô Thu đã trở thành người mẹ, là điểm tựa vững chắc cho những đứa trẻ bơ vơ. Giờ đây, nhìn thấy Linh trưởng thành, có một gia đình hạnh phúc, viên mãn, những giọt nước mắt của cô Thu là giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự vỡ òa khi thấy hạt mầm mình gieo trồng bằng tất cả tình thương đã trở thành một cây xanh tốt.

Những "đứa con" thành đạt nơi núi rừng

Với "thầy giáo quân hàm xanh" Lò Văn Phích, hành trình gieo chữ bắt đầu từ năm 1994, với những lớp học xóa mù đặc biệt nơi bà con dân tộc Khơ Mú sinh sống. Học trò của thầy không chỉ là những em nhỏ, mà còn có cả những người đã 45 tuổi, có những người mẹ trẻ địu cả con thơ đến lớp.

Từ những lớp học đơn sơ đó, nhiều học trò của thầy Phích đã biết đọc, biết viết, rồi tiếp tục con đường học vấn. Thầy Phích tự hào: "Học sinh khóa đầu tiên của tôi, sau khi biết chữ đã đi học, học xong đại học nông nghiệp, giờ đang làm cán bộ ở địa phương... Có em bây giờ là phó bí thư, có em làm cảnh sát. Nhìn các con trưởng thành, tôi vui lắm".

Câu chuyện của thầy Phích không chỉ về việc dạy chữ, mà còn là hành trình của niềm tin sắt đá rằng giáo dục có thể thay đổi số phận cả một con người, cả một bản làng.

Phần giao lưu đầy cảm xúc của thầy giáo quân hàm xanh Lò Văn Phích tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ước mơ của cô gái Giẻ Triêng

Sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Giẻ Triêng, cô giáo Y Hải thấu hiểu hơn ai hết cái nghèo, cái khổ và con đường duy nhất để thoát khỏi nó chính là học tập. Ước mơ trở thành cô giáo từ thuở nhỏ đã thôi thúc cô quyết tâm theo đuổi con đường sư phạm để mang con chữ về với buôn làng.

Không chỉ dạy học, cô Y Hải còn là người tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở một nơi mà cơ sở vật chất còn vô vàn thiếu thốn. Cô cùng đồng nghiệp mày mò thiết kế bài giảng điện tử, tổ chức trò chơi trên PowerPoint để mỗi tiết học trở nên sinh động, giúp các em hào hứng và tiếp thu bài tốt hơn.

Ba người thầy, ba câu chuyện, nhưng cùng chung một ngọn lửa đam mê, một tình yêu vô bờ bến với học trò và mảnh đất quê hương.

Họ không chỉ là người thầy, người cô, mà còn là những người cha, người mẹ, người thắp lên ngọn lửa tin yêu và hy vọng trên những mảnh đất khó khăn nhất. Và những câu chuyện của họ sẽ mãi là nguồn cảm hứng bất tận về sự hy sinh thầm lặng và giá trị cao quý của nghề giáo.