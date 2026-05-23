Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với Vĩnh Long

TPO - Hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc đang chính thức được khởi động trên khắp mọi miền đất nước. Chiều 23/5, ngày hội tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long).

Chiều 23/5, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phối hợp cùng Trường Đại học Cửu Long tổ chức Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nữ sinh viên, các bạn trẻ tự tin thể hiện vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và khát vọng cống hiến, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam hiện đại.

Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là dịp để cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đến gần hơn với sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tìm kiếm gương mặt hội tụ vẻ đẹp, tri thức và lòng nhân ái.

Sự kiện chiều 22/5 quy tụ dàn khách mời gồm người đẹp Bùi Thùy Nhiên - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp Trần Thị Huyền Cơ - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024, ca sĩ Thủy Tiên - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Á quân Sao tìm sao 2019 và ca sĩ Trân Oanh - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025.

Dưới sự dẫn dắt của MC, Á vương Minh Toại, ban tổ chức cùng lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của sinh viên về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai người đẹp Huyền Cơ, Thùy Nhiên sẽ có những chia sẻ thú vị về hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024.

Ca sĩ Thủy Tiên, Trân Oanh đem đến những tiết mục trình diễn sôi động, tạo dấu ấn trong ngày hội tuyển sinh.