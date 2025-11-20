Ngập lụt diện rộng tại Gia Lai, Đắc Lắk, Khánh Hòa: Khoảng ngày 22/11, lũ có khả năng xuống nhanh

TPO - Dự báo từ chiều tối nay (20/11) đến ngày 23/11 mưa lớn còn tiếp tục ở khu vực phía đông Đà Nẵng, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Bắc Khánh Hòa. Tổng lượng mưa 3 ngày từ 150-310mm, có nơi trên 570mm. Lũ trên các sông ở Gia Lai – Khánh Hòa vẫn dâng cao trong đêm nay và ngày mai. Khoảng ngày 22/11, lũ có khả năng xuống nhanh.

Hôm nay (20/11), phía đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to, tuy nhiên cường độ mưa giảm nhẹ so với những ngày qua.

Lượng mưa từ 7-15h hôm nay từ 40-80mm, có nơi trên 100mm như Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 149.4mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 129.6mm, Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 102.4mm.

Dự báo từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, phía đông Đà Nẵng, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Bắc Khánh Hòa có mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, khu vực này mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Đêm 22/11 và ngày 23/11, khu vực này mưa từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Chiều nay, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đang duy trì ở mức đỉnh, sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang tiếp tục lên. Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa), sông Kôn (Gia Lai), các sông ở thành phố Huế và Đà Nẵng đang xuống.

Lúc 14 giờ chiều nay, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn trên BĐ3 là 3,26m, tại trạm Phú Lâm trên báo động (BĐ)3 là 1,18m. Như vậy lũ sông Ba đã qua đỉnh nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao.

Lũ tiếp tục ở mức cao tại Gia Lai, Đắc Lắk, Khánh Hòa trong đêm nay và ngày mai (21/11).

Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lúc 14h chiều nay tại trạm Ninh Hòa trên BĐ3 là 1,07m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,19m, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng trên BĐ3 là 0,65m, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang trên mức BĐ3 là 0,35m. Sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn trên BĐ3 là 0,32m. Sông Kôn (Bình Định cũ) tại trạm Thạnh Hòa dưới BĐ3 là 0,33m.

Trong đêm nay, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức xấp xỉ BĐ3, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới BĐ2, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong ngày mai, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 đến trên BĐ2, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở mức BĐ1, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Tại Khánh Hòa trong đêm nay và ngày mai (21/11), lũ trên các sông tiếp tục duy trì ở mức cao từ BĐ3 đến trên BĐ3. Các sông khác ở Đắk Lắk sẽ xuống ở mức BĐ1-BĐ2. Lũ trên các sông từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.