Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngập lụt diện rộng tại Gia Lai, Đắc Lắk, Khánh Hòa: Khoảng ngày 22/11, lũ có khả năng xuống nhanh

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo từ chiều tối nay (20/11) đến ngày 23/11 mưa lớn còn tiếp tục ở khu vực phía đông Đà Nẵng, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Bắc Khánh Hòa. Tổng lượng mưa 3 ngày từ 150-310mm, có nơi trên 570mm. Lũ trên các sông ở Gia Lai – Khánh Hòa vẫn dâng cao trong đêm nay và ngày mai. Khoảng ngày 22/11, lũ có khả năng xuống nhanh.

Hôm nay (20/11), phía đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to, tuy nhiên cường độ mưa giảm nhẹ so với những ngày qua.

Lượng mưa từ 7-15h hôm nay từ 40-80mm, có nơi trên 100mm như Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 149.4mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 129.6mm, Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 102.4mm.

Dự báo từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, phía đông Đà Nẵng, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Bắc Khánh Hòa có mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, khu vực này mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Đêm 22/11 và ngày 23/11, khu vực này mưa từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Chiều nay, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đang duy trì ở mức đỉnh, sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang tiếp tục lên. Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa), sông Kôn (Gia Lai), các sông ở thành phố Huế và Đà Nẵng đang xuống.

Lúc 14 giờ chiều nay, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn trên BĐ3 là 3,26m, tại trạm Phú Lâm trên báo động (BĐ)3 là 1,18m. Như vậy lũ sông Ba đã qua đỉnh nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao.

mua-lu-gia-lai-truong-dinh.jpg
Lũ tiếp tục ở mức cao tại Gia Lai, Đắc Lắk, Khánh Hòa trong đêm nay và ngày mai (21/11).

Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lúc 14h chiều nay tại trạm Ninh Hòa trên BĐ3 là 1,07m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,19m, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng trên BĐ3 là 0,65m, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang trên mức BĐ3 là 0,35m. Sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn trên BĐ3 là 0,32m. Sông Kôn (Bình Định cũ) tại trạm Thạnh Hòa dưới BĐ3 là 0,33m.

Trong đêm nay, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức xấp xỉ BĐ3, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới BĐ2, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong ngày mai, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 đến trên BĐ2, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở mức BĐ1, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Tại Khánh Hòa trong đêm nay và ngày mai (21/11), lũ trên các sông tiếp tục duy trì ở mức cao từ BĐ3 đến trên BĐ3. Các sông khác ở Đắk Lắk sẽ xuống ở mức BĐ1-BĐ2. Lũ trên các sông từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau ngày 21/11, mưa giảm, lũ trên các sông xuống nhanh hơn, tuy nhiên ngập lụt diện rộng tại Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hòa còn kéo dài.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 ở Phú Yên cũ. Đây là mức cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng, được đưa ra khi khu vực gặp tổ hợp nguy hiểm gồm lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, có khả năng gây thiệt hại rất lớn đến tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng. Khu vực Khánh Hòa rủi ro thiên tai cấp 3, có nguy cơ thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt #lũ ở Khánh Hòa #ngập lụt diện rộng

Xem thêm

Cùng chuyên mục