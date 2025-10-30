Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga thử nghiệm tàu ​​lặn không người lái có khả năng hạt nhân

Minh Hạnh

TPO - Nga đã thử nghiệm thành công một tàu lặn không người lái có khả năng hạt nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

69020e10203027416954b7ca.jpg
Hình ảnh hiếm hoi về tàu lặn không người lái Poseidon. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo Tổng thống Putin, cuộc thử nghiệm tàu lặn Poseidon diễn ra ngày 28/10. “Xét về tốc độ và độ sâu, không có phương tiện không người lái nào trên thế giới có thể so sánh được. Và một phương tiện như vậy khó có thể xuất hiện trong tương lai gần”, ông tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh: “Hiện tại, chưa có phương pháp nào có thể đánh chặn Poseidon”.

“Lần đầu tiên, chúng tôi không chỉ thành công trong việc phóng nó từ tàu ngầm bằng động cơ đẩy, mà còn khởi động được bộ phận năng lượng hạt nhân, cung cấp năng lượng cho con tàu trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một thành công to lớn”, ông nói.

Theo Tổng thống Nga, khả năng của Poseidon “vượt trội đáng kể so với sức mạnh của ngay cả tên lửa tầm xa liên lục địa Sarmat”.

Truyền thông trước đây đã mô tả Poseidon - được công bố lần đầu tiên vào năm 2018 - là một hệ thống không người lái hoạt động dưới biển sâu. Nhờ sở hữu bộ phận năng lượng hạt nhân, Poseidon có tầm hoạt động gần như không giới hạn.

Mẫu tàu lặn không người lái này dài 20 m, nặng 100 tấn, được cho là có khả năng đạt tốc độ 200 km/h và hạ độ cao xuống dưới 1.000 m. Nó cũng được cho là có thể di chuyển ở tốc độ cực thấp, trở nên vô hình đối với các radar hiện đại.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #tàu lặn không người lái Poseidon #hạt nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục