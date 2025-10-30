Nga thử nghiệm tàu ​​lặn không người lái có khả năng hạt nhân

TPO - Nga đã thử nghiệm thành công một tàu lặn không người lái có khả năng hạt nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Hình ảnh hiếm hoi về tàu lặn không người lái Poseidon. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo Tổng thống Putin, cuộc thử nghiệm tàu lặn Poseidon diễn ra ngày 28/10. “Xét về tốc độ và độ sâu, không có phương tiện không người lái nào trên thế giới có thể so sánh được. Và một phương tiện như vậy khó có thể xuất hiện trong tương lai gần”, ông tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh: “Hiện tại, chưa có phương pháp nào có thể đánh chặn Poseidon”.

“Lần đầu tiên, chúng tôi không chỉ thành công trong việc phóng nó từ tàu ngầm bằng động cơ đẩy, mà còn khởi động được bộ phận năng lượng hạt nhân, cung cấp năng lượng cho con tàu trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một thành công to lớn”, ông nói.

Theo Tổng thống Nga, khả năng của Poseidon “vượt trội đáng kể so với sức mạnh của ngay cả tên lửa tầm xa liên lục địa Sarmat”.

Truyền thông trước đây đã mô tả Poseidon - được công bố lần đầu tiên vào năm 2018 - là một hệ thống không người lái hoạt động dưới biển sâu. Nhờ sở hữu bộ phận năng lượng hạt nhân, Poseidon có tầm hoạt động gần như không giới hạn.

Mẫu tàu lặn không người lái này dài 20 m, nặng 100 tấn, được cho là có khả năng đạt tốc độ 200 km/h và hạ độ cao xuống dưới 1.000 m. Nó cũng được cho là có thể di chuyển ở tốc độ cực thấp, trở nên vô hình đối với các radar hiện đại.