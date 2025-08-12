Nam ca sĩ hàng đầu ghi điểm nhờ đoạn tin nhắn “bị leak” thể hiện EQ cao

HHTO - Khép lại chuỗi “chạy tour” tại hàng loạt sự kiện lớn ở Hà Nội, một nam ca sĩ ghi điểm trong lòng người hâm mộ khi trực tiếp quyên góp 500 triệu đồng cho dự án Thư Viện Niềm Vui, đồng thời “chi mạnh tay” để tri ân vũ đoàn trình diễn.

Trong đêm nhạc V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam, song song với việc trình diễn, ca sĩ Hà Anh Tuấn khiến khán giả vỡ òa khi có một thông báo bất ngờ.

Trên sân khấu, nam ca sĩ tuyên bố quyên góp vào Thư Viện Niềm Vui - dự án thiện nguyện do Đài Truyền hình Việt Nam phát động với mục tiêu xây dựng 100 thư viện thân thiện dành tặng trẻ em vùng lũ, vùng sâu, vùng xa khó khăn trên cả nước.

"Hôm nay, nhân dịp này, Hà Anh Tuấn xin được thông qua V Concert, xin được đóng 500 triệu đồng cho chương trình Thư Viện Niềm Vui, nhờ VTV cùng chung tay kịp thời xây lại những mái trường ở Điện Biên và Sơn La. Những đứa trẻ phải được đến trường trong mùa khai giảng này" - Hà Anh Tuấn gửi gắm.

Nguồn clip: TikTok @megaudanvchhh

Chưa dừng lại, sau khi chuỗi concert kết thúc, sáng 11/8, Hà Anh Tuấn tiếp tục khiến khán giả trầm trồ về độ tinh tế, "EQ cao" khi tổng biên đạo chương trình - anh Lê Vinh tiết lộ, nam ca sĩ đã "thưởng nóng" cho ê-kíp 50 triệu đồng, cũng như gửi lời cảm ơn, trân trọng mọi người trong vũ đoàn.

"Vừa xong show V Concert và V Fest, cảm xúc đang lên cao tôi cần cho tất cả biết sự tử tế của anh Hà Anh Tuấn và ê-kíp anh đạo diễn Cao Trung Hiếu dành cho các vũ công, biên đạo" - biên đạo Lê Vinh xúc động chia sẻ trên trang cá nhân.

Một bạn khán giả tiết lộ thêm dưới phần bình luận: "Trước giờ ảnh vẫn luôn như vậy. Đến cái thẻ cho staff (nhân viên) mà ảnh còn dặn làm chỉn chu để mọi người thấy được trân trọng".

Trước đó, Hà Anh Tuấn từng nhiều lần tham gia các đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào trong đợt dịch bệnh, bão lũ, chung tay trồng rừng... Nhìn lại chặng đường hoạt động của giọng ca Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, fan cho biết luôn tự hào về tấm lòng vì cộng đồng, với phương châm "Anh nhận thụ hưởng của xã hội, anh phải trả lại" của thần tượng.