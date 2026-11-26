Mỹ tính áp thuế mới tới 20% với hàng Việt Nam

TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất áp thuế mới lên tới 20% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 12 đối tác thương mại lớn khác, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm chịu mức thuế 20%. Đề xuất này phải trải qua các phiên điều trần và giai đoạn lấy ý kiến công chúng trước khi chính thức có hiệu lực. Thời điểm áp dụng sớm nhất có thể là tháng 1/2027.

Ngày 25/11, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đề xuất áp thuế mới đối với 14 đối tác thương mại lớn, sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất. Các mức thuế dự kiến có hiệu lực từ năm 2027, sau khi hoàn tất các phiên điều trần và giai đoạn tiếp nhận ý kiến công chúng.

Theo đề xuất, hàng hóa Việt Nam có thể chịu mức thuế 20%. Trong khi đó, Campuchia, Indonesia và Malaysia đối mặt mức thuế 18%, Ấn Độ là 17% nếu hai bên đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Trung Quốc tiếp tục là mục tiêu trọng tâm của chính sách thuế quan mới. Chính quyền Tổng thống Trump đề xuất mức thuế 20% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Mức thuế này được cho là mức áp dụng theo thỏa thuận và có thể tăng thêm tùy thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế mới lên tới 20% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Việt Nam và 12 đối tác thương mại lớn khác, trong nỗ lực xử lý tình trạng dư thừa năng lực sản xuất toàn cầu. Ảnh: Doug MILLS.

Đáng chú ý, thuế mới có thể được cộng dồn với một số mức thuế hiện hành, khiến tổng thuế suất đối với một số mặt hàng Trung Quốc vượt 40%. Một quan chức Mỹ cho biết kết quả điều tra cho thấy mức thuế 40% đối với Trung Quốc và 35% đối với Việt Nam là có cơ sở. Tuy nhiên, Washington hiện đề xuất mức thấp hơn do các cuộc đàm phán với các đối tác vẫn đang tiếp diễn.

Đối với EU, Hàn Quốc và Nhật Bản, mức thuế được đề xuất là 15%, tương đương những thỏa thuận thương mại mà các nền kinh tế này đã đạt được với Washington trong những tháng gần đây. Theo Washington, các mức thuế mới được thiết kế để không vượt quá những cam kết đã đạt được trước đó.

Một số nhóm hàng hóa quan trọng như chất bán dẫn, ô tô, thép và nhôm nằm ngoài phạm vi áp dụng do đã chịu sự điều chỉnh của các cơ chế thuế riêng. Một số sản phẩm năng lượng và thực phẩm cũng tiếp tục được miễn thuế.

Các mức thuế mới chưa được triển khai ngay. Theo một quan chức Mỹ, đề xuất sẽ phải trải qua thêm các phiên điều trần và giai đoạn lấy ý kiến công chúng trước khi chính thức có hiệu lực. Thời điểm áp dụng sớm nhất có thể là tháng 1/2027.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, áp dụng đối với 14 đối tác thương mại, gồm Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Na Uy và Mexico cũng nằm trong diện điều tra, nhưng kết quả vẫn đang được xem xét.

Nỗ lực khôi phục cơ cấu thuế quan của Mỹ

Đề xuất mới được xem là một phần trong nỗ lực khôi phục cơ cấu thuế quan trước đây của chính quyền Tổng thống Trump, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ một số mức thuế diện rộng hồi tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy khôi phục cơ cấu thuế quan. Ảnh: Allison Robbert.

Từ tháng 7, Mỹ đã áp dụng các mức thuế từ 10-12,5% đối với 60 đối tác thương mại hàng đầu liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức. Với những quốc gia bị điều tra về cả lao động cưỡng bức và tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, mức thuế mới cao hơn nhằm xử lý vấn đề thứ hai sẽ thay thế mức thuế trước đó.

Theo tính toán của Yale Budget Lab công bố đầu tháng này, thuế suất hiệu dụng của Mỹ hiện ở mức khoảng 11,3% đối với tất cả đối tác thương mại. Con số này từng đạt 13,86% ngay trước khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế diện rộng của ông Trump hồi tháng 2 và duy trì trên 15% trong phần lớn năm 2025.

Ông Ed Mills - chuyên gia của Raymond James - nhận định trong bản ghi chú gửi khách hàng trước thời điểm công bố rằng động thái mới là "nỗ lực khôi phục cơ cấu thuế quan trước đây", vốn tồn tại trước khi Tòa án Tối cao can thiệp.

Cuộc điều tra này từ lâu được dự đoán sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc công bố kết quả trong tuần này thu hút sự chú ý trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn, đặc biệt liên quan đến Nvidia và những nghi vấn về tình trạng buôn lậu quy mô lớn chip tiên tiến sang Trung Quốc.

Thông báo cũng được đưa ra sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump. Trong chuyến đi, ông Trump tham dự lễ ký kết thỏa thuận thương mại với Thái Lan và công bố thỏa thuận thương mại với Philippines. Tuy nhiên, nhiều vấn đề thương mại quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết.

Đáng chú ý, cuộc gặp giữa hai bên chưa đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh đình chiến thương mại, vốn giúp giảm căng thẳng thuế quan giữa hai nền kinh tế. Thỏa thuận hiện tại dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/1/2027, làm gia tăng bất định đối với triển vọng thương mại Mỹ - Trung trong thời gian tới.