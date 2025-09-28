Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Muôn kiểu chống bão Bualoi ‘độc lạ’ của người dân Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Trước giờ bão Bualoi đổ bộ, người dân Hà Tĩnh đã chống bão bằng cách bơm nước vào túi nylon, giữ mái tôn bằng xe cẩu….

tp-anh-chong-bao-13.jpg
Khi thông tin bão Bualoi được dự kiến đổ bộ vào Hà Tĩnh, sáng 28/9, người dân địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão số 10.
tp-anh-chong-bao-3.jpg
Bên cạnh các giải pháp truyền thống như dùng bao cát gia cố mái nhà thì nhiều người đã có những ý tưởng riêng, cách làm sáng tạo để chống bão.
tp-anh-chog-bao-1.jpg
tp-anh-chong-bao-2.jpg
Một hộ gia đình tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã bơm đầy nước vào các can nhựa 20 lít rồi treo ở các góc mái tôn, vừa dễ thực hiện, vừa tạo sức nặng đủ để giữ mái không bị tốc khi gió lớn. Những chiếc can nước được cố định chắc chắn bằng dây thừng, trở thành "tạ neo" hiệu quả giúp mái tôn không bị bung bật trong gió bão.
tp-anh-chong-bao-6.jpg
Cơn bão số 5 trước đó đã khiến gia đình anh Nguyễn Viết Hải (SN 1992, trú tại xã Yên Hòa) thiệt hại nặng nề khi mái nhà bị tốc hoàn toàn do gió lớn. Rút kinh nghiệm, để bảo vệ ngôi nhà trong cơn bão số 10, anh Hải đã có một cách làm khá đặc biệt là đưa phần thân cẩu nặng đặt chèn lên phần mái tôn để gia cố.
tp-anh-chong-bao-10.jpg
Một hộ gia đình tại xã Yên Hoà còn tận dụng cả lốp xe cũ để chống bão. Những chiếc lốp được đặt trực tiếp lên mái, hoặc treo vào các góc mái. Theo gia đình, đây là giải pháp đơn giản, tận dụng đồ đạc của gia đình sẽ giúp mái nhà trụ vững trước những đợt gió giật mạnh.
tp-anh-chong-bao-11.jpg
Nhờ có trọng lượng nặng, lại bền và không thấm nước, lốp xe trở thành nơi bám trụ của mái che.
tp-anh-chong-bao-14.jpg
tp-chong-bao-15.jpg
Các túi nilon đựng nước đã được người dân bơm, đặt tại các góc mái nhà. Đặc biệt phần kính được người dân dùng băng dính để giữ chặt, giảm ảnh hưởng do thiệt hại của bão số 10 gây ra.
anh-chong-bao-3.jpg
Nhiều người dân đã linh hoạt nghĩ ra những cách làm sáng tạo, tận dụng vật liệu sẵn có để ứng phó với bão.
tp-anh-chong-bao-9.jpg
Người dân địa phương cho biết, dự báo cơn bão số 10 rất mạnh, họ chủ động chằng chéo lại nhà cửa để giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #bão #chống bão số 10 #người dân oằn mình chống bão #bão số 10 Hà Tĩnh

