Muôn kiểu chống bão Bualoi ‘độc lạ’ của người dân Hà Tĩnh

TPO - Trước giờ bão Bualoi đổ bộ, người dân Hà Tĩnh đã chống bão bằng cách bơm nước vào túi nylon, giữ mái tôn bằng xe cẩu….
Một hộ gia đình tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã bơm đầy nước vào các can nhựa 20 lít rồi treo ở các góc mái tôn, vừa dễ thực hiện, vừa tạo sức nặng đủ để giữ mái không bị tốc khi gió lớn. Những chiếc can nước được cố định chắc chắn bằng dây thừng, trở thành "tạ neo" hiệu quả giúp mái tôn không bị bung bật trong gió bão.
Các túi nilon đựng nước đã được người dân bơm, đặt tại các góc mái nhà. Đặc biệt phần kính được người dân dùng băng dính để giữ chặt, giảm ảnh hưởng do thiệt hại của bão số 10 gây ra.