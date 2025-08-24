‘Mưa Đỏ’ - ‘Nhịp cầu lịch sử’ khơi dậy tinh thần dân tộc của thế hệ trẻ

Tự hào và biết ơn

Phạm Đình Dũng, 19 tuổi, một nhà sáng tạo nội dung lịch sử trên mạng xã hội chia sẻ, cảm nhận đầu tiên sau khi xem phim là vô cùng hạnh phúc và tự hào về những chiến công oanh liệt của ông cha. Dũng ấn tượng sâu sắc với những giây phút chiến đấu, khi các chiến sĩ sẵn sàng cảm tử, hy sinh thân mình cho Tổ Quốc sống còn.

Với Dũng, sự hy sinh đó không chỉ là về thể xác, mà còn là sự hy sinh về tình cảm gia đình, tình yêu lứa đôi. Họ đã gác lại biết bao ước mơ, hạnh phúc để chiến đấu". Hình ảnh chiến sĩ Tạ và chiến sĩ Cường chính là minh chứng cho tinh thần đó.

Cảm xúc đó không chỉ có ở Dũng. Lương Hiền Dương, 29 tuổi, hiện tại đang là nhân viên văn phòng tại Hải Phòng, cũng chung cảm nhận về phim. Dương xúc động trước những lời thoại, từng câu chuyện của mỗi nhân vật đều mang một ý nghĩa riêng.

Những hình ảnh hằn sâu trong tâm trí khiến Hiền Dương trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Phim khắc họa lịch sử một cách chân thực, khiến Dương cảm nhận rõ sự tàn khốc của chiến tranh và những mất mát xót xa: "Dù bị tra tấn dã man như thế nào, những người lính vẫn kiên định lý tưởng, giữ vững tay súng, bảo vệ đất nước", với Dương, đó là sự dũng cảm không thể đong đếm.

Cả Dũng và Dương đều cảm nhận được nỗi đau, mất mát của thế hệ đi trước. Đối với những người trẻ yêu lịch sử và trân trọng giá trị dân tộc như Dũng và Dương, Mưa đỏ đã trở thành một yếu tố mạnh mẽ, khơi dậy cảm xúc tự hào chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Họ tin rằng, chính yếu tố lịch sử sâu sắc và lòng biết ơn là điều làm nên sức hấp dẫn của một phim chiến tranh đối với người trẻ.

Bạn Vũ Anh Đức (20 tuổi), sinh viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam chia sẻ: “Mình đã biết thông tin phim Mưa đỏ khởi chiếu từ 22/8, và trong đầu mình đã lóe lên ý tưởng rủ cả gia đình đi xem bộ phim này vì phim mang nhiều ý nghĩa sâu sắc”. Bạn cũng chia sẻ thêm, cảnh phim khiến bạn ấn tượng nhất có lẽ là cảnh sau khi đội trưởng Tạ (Phương Nam thủ vai) hy sinh, các đồng chí còn sống sót thủy táng cho anh để bom đạn không giày xéo thân thể anh. Trong chiến hào,các đồng chí xem lại bức thư trong ngực áo anh Tạ và hồi tưởng lại từng hành động của người anh tuy cứng miệng nhưng rất quan tâm, chăm lo cho đồng đội, đặc biệt là cậu em út. Hay anh bạn cũng tỏ ra phẫn nộ trước cảnh lính Việt Nam Cộng Hòa thiêu cháy nhân vật Hải, quê Quảng Nam.

Bạn Vũ Anh Đức lấy vé cho cả gia đình.

Hành động và cống hiến cho tương lai

Không dừng lại ở những cảm xúc nhất thời, Mưa đỏ còn là khởi nguồn cho những suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Khi được hỏi về ý nghĩa của việc xem phim vào dịp Quốc khánh 2/9, cả hai đều khẳng định đây là một trải nghiệm đáng giá. Dũng cho biết, điều đó giúp anh thêm tự hào về lịch sử nước nhà và con đường cách mạng đầy gian khổ, đồng thời hun đúc lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông đi trước.

Dũng không giấu nổi cảm xúc dâng trào sau khi xem phim Mưa Đỏ.

Từ những suy nghĩ đó, mỗi người trẻ đã có những định hướng rõ ràng hơn cho tương lai. Đình Dũng, với công việc sáng tạo nội dung lịch sử, càng cảm thấy tâm huyết hơn với con đường mình đã chọn. "Phim Mưa Đỏ nói riêng và các đề tài phim chiến tranh cách mạng nói chung nó khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần muốn cống hiến, tinh thần tự tôn dân tộc một cách vô cùng sâu sắc", Dũng nói.

Trong khi đó, Hiền Dương, vốn là người yêu thích môn Lịch sử từ những ngày đi học, sau khi xem phim đã nhận thấy bản thân cần phải làm nhiều hơn nữa. Dương bày tỏ: "Đặc biệt sau khi xem phim này, mình thấy rằng bản thân cần đọc và tìm hiểu về lịch sử nước nhà hơn nữa để thêm trân trọng quá khứ, có thêm động lực cống hiến ở hiện tại và góp sức xây dựng, phát triển đất nước".

Mưa Đỏ đã trở thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ về cội nguồn dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đồng thời, phim thắp lên ngọn lửa yêu nước trong trái tim mỗi người, biến cảm xúc thành động lực để viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc.

Trong không khí tưng bừng hân hoan của những ngày cuối tháng 8 chuẩn bị đại lễ 80 năm quốc khánh 2/9, ngay khi vừa ra mắt, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Bạn Chi Nguyễn (23 tuổi) chia sẻ: “Mình xem suất chiếu ngày 22/8 tại Rạp chiếu phim Quốc gia, ra rạp kín chỗ luôn”.

Trên khắp các trang mạng xã hội từ Facebook, Threads đến Tiktok, nhiều bạn trẻ đã đi xem những suất chiếu sớm và chia sẻ ngay trên trang cá nhân.

Mạng xã hội Threads lan truyền bình luận của nhiều bạn trẻ sau khi xem phim.

Một tài khoản Threads tên darkclownz chia sẻ: “Vô cùng xúc động khi phim Mưa đỏ sắp tới công chiếu tại rạp ngày 22/8. Chiến trường chính của phim là Thành Cổ Quảng trị kết hợp với mặt trận ngoại giao là Hiệp định Paris, nơi mà cách đây hơn 50 đã trở thành một cột mốc quan trọng đặt dấu chấm hết cho chiến tranh ở Việt Nam. Ông Ngoại mình lúc đó là Nguyễn Văn Tiến - phó đoàn đại diện cho Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN - cùng với Madam Nguyễn Thị Bình trưởng đoàn (người đặt bút kí kết)”.