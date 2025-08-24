Dàn tiêm kích SU-30MK2 tách biên đội, khoan xoáy, 'múa lượn' trên bầu trời Thủ đô.

SVO - Sáng 24/8, người dân Thủ đô đã được chiêm ngưỡng một khung cảnh ngoạn mục khi các biên đội máy bay của Lễ diễu binh A80 lần đầu hợp luyện trên không. Bầu trời Hà Nội trở thành sân khấu cho màn biểu diễn của 10 trực thăng Mi, 6 máy bay Yak-130, 4 chiếc L-39NG và 7 "hổ mang chúa" Su-30MK2. Đặc biệt, phi đội Su-30MK2 đã để lại dấu ấn với những pha xử lý điêu luyện, từ bay tách đội hình biên 5 đến những cú khoan xoáy đầy uy lực, "múa lượn" trên bầu trời Hà Nội.
Sau lần bay thứ bay thứ nhất, biên đội quay trở lại với lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc khổ lớn tung bay đầy kiêu hãnh.
Khép lại màn hợp luyện trên không là sự xuất hiện của hai tốp tiêm kích Su-30MK2, được mệnh danh là "Hổ mang chúa" trên bầu trời. Năm chiếc Su-30MK2 tiến vào Thủ đô, đã gầm vang xé toạc không gian, thể hiện sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu vượt trội. Ngay sau đó, biên đội Su-30MK2 đã thực hiện động tác tách tốp, mỗi chiếc ngóc đầu bay vút lên cao, khoan nhiều vòng trên bầu trời Hà Nội, "múa lượn trên bầu trời Thủ đô.