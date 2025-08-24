Dàn tiêm kích SU-30MK2 tách biên đội, khoan xoáy, 'múa lượn' trên bầu trời Thủ đô.

SVO - Sáng 24/8, người dân Thủ đô đã được chiêm ngưỡng một khung cảnh ngoạn mục khi các biên đội máy bay của Lễ diễu binh A80 lần đầu hợp luyện trên không. Bầu trời Hà Nội trở thành sân khấu cho màn biểu diễn của 10 trực thăng Mi, 6 máy bay Yak-130, 4 chiếc L-39NG và 7 "hổ mang chúa" Su-30MK2. Đặc biệt, phi đội Su-30MK2 đã để lại dấu ấn với những pha xử lý điêu luyện, từ bay tách đội hình biên 5 đến những cú khoan xoáy đầy uy lực, "múa lượn" trên bầu trời Hà Nội.