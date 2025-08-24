Dàn tiêm kích SU-30MK2 tách biên đội, khoan xoáy, 'múa lượn' trên bầu trời Thủ đô.

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Sáng 24/8, người dân Thủ đô đã được chiêm ngưỡng một khung cảnh ngoạn mục khi các biên đội máy bay của Lễ diễu binh A80 lần đầu hợp luyện trên không. Bầu trời Hà Nội trở thành sân khấu cho màn biểu diễn của 10 trực thăng Mi, 6 máy bay Yak-130, 4 chiếc L-39NG và 7 "hổ mang chúa" Su-30MK2. Đặc biệt, phi đội Su-30MK2 đã để lại dấu ấn với những pha xử lý điêu luyện, từ bay tách đội hình biên 5 đến những cú khoan xoáy đầy uy lực, "múa lượn" trên bầu trời Hà Nội.

hop-luyen-may-bay-su-04.jpg
7 giờ 45 phút sáng, biên đội 10 máy bay trực thăng hùng hậu thuộc dòng Mi-8, Mi-17 và Mi-171A... tiến vào Thủ đô. Đội hình được sắp xếp chặt chẽ theo đội hình 1-3-3-3, một biểu tượng của sự trang trọng và sức mạnh hiệp đồng, thu hút mọi ánh nhìn của người dân có mặt tại khu vực đường Thanh Niên và quảng trường Ba Đình.
hop-luyen-may-bay-su-31.jpg
hop-luyen-may-bay-lan-2-02.jpg
hop-luyen-may-bay-lan-2-06.jpg
hop-luyen-may-bay-lan-2-41.jpg
Sau lần bay thứ bay thứ nhất, biên đội quay trở lại với lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc khổ lớn tung bay đầy kiêu hãnh.
hop-luyen-may-bay-lan-2-39.jpg
Sau biên đội trực thăng, 3 chiếc máy bay vận tải Casa của Không quân Việt Nam tiến vào Thủ đô với "ngựa thồ" C-295 bay trung tâm, hộ tống bởi hai máy bay C-212 nhỏ hơn.
hop-luyen-may-bay-su-30.jpg
hop-luyen-may-bay-lan-2-40.jpg
hop-luyen-may-bay-lan-2-07.jpg
Lần đầu tiên tại Hà Nội, người dân được chứng kiến đội hình Yak-130 bay trình diễn. Biên đội Yak-130 đã có một sự thay đổi đáng chú ý so với Lễ kỷ niệm A50 trước đây. Lần đầu tiên, sáu chiếc Yak-130 được xếp thành một biên đội thống nhất, thể hiện sự tiến bộ trong kỹ thuật bay đội hình và khả năng làm chủ khí tài của các phi công Việt Nam.
hop-luyen-may-bay-su-27.jpg
hop-luyen-may-bay-su-25.jpg
Yak-130 tách biên đội.
hop-luyen-may-bay-su-29.jpg
Một điểm nhấn đặc biệt khác của buổi hợp luyện là sự góp mặt lần đầu tiên của phi đội máy bay huấn luyện L-39NG. Bốn chiếc L-39NG bay theo đội hình bậc thang uyển chuyển, đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử các màn trình diễn hàng không của Quân chủng Phòng không - Không quân.
hop-luyen-may-bay-su-28.jpg
hop-luyen-may-bay-lan-2-10.jpg
hop-luyen-may-bay-lan-2-13.jpg
Khép lại màn hợp luyện trên không là sự xuất hiện của hai tốp tiêm kích Su-30MK2, được mệnh danh là "Hổ mang chúa" trên bầu trời. Năm chiếc Su-30MK2 tiến vào Thủ đô, đã gầm vang xé toạc không gian, thể hiện sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu vượt trội. Ngay sau đó, biên đội Su-30MK2 đã thực hiện động tác tách tốp, mỗi chiếc ngóc đầu bay vút lên cao, khoan nhiều vòng trên bầu trời Hà Nội, "múa lượn trên bầu trời Thủ đô.
hop-luyen-may-bay-su-20.jpg
Khoảnh khắc Su-30MK2 tách biên đội.
hop-luyen-may-bay-su-32.jpg
hop-luyen-may-bay-lan-2-31.jpg
Dự kiến trong hôm nay và những ngày tới, các máy bay sẽ tiếp tục bay hợp luyện, trình diễn trên bầu trời Hà Nội.

Ảnh: Quang Anh - Phan Lâm - Lê Vượng

