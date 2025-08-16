Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới: Đi bộ trên con đường gốm đỏ dài nhất Việt Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPO - Sáng 16/8, hàng ngàn người tham gia đi bộ trên con đường gốm đỏ dài nhất Việt Nam (Vĩnh Long), và quanh quảng trường Trần Quang Khải (An Giang), hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.

vl6.jpg
Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân dân và Bộ Công an phối hợp phát động, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).
vl2.jpg
Tại Vĩnh Long, chương trình do UBND tỉnh tổ chức, diễn ra khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh và con đường gốm đỏ, với sự tham gia của hàng ngàn người, gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giảng viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân.
vl5.jpg
vl13.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại sự kiện.
vl10.jpg
Ông Nguyễn Quỳnh Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, chương trình với mục tiêu lan tỏa thông điệp “Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới tương lai xanh - sạch - bền vững, động viên phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thể thao, xây dựng thói quen đi bộ góp phần giảm khí thải carbon cho môi trường.
vl9.jpg
vl8.jpg
Hàng nghìn người đi bộ trên con đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam.
vl4.jpg
vl12.jpg
vl16.jpg
vl15.jpg
vl7.jpg
vl14.jpg
Chương trình khuyến khích người dân trải nghiệm và quảng bá du lịch thông minh, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc dân tộc.
z6911940173420-7f4a8ae4e2330b910ec26f406edcacfc.jpg
Tại An Giang, chương trình đi bộ quanh khu vực quảng trường Trần Quang Khải (phường Rạch Giá), với sự tham gia của hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên và người dân.
z6911940173417-b189f1e76a1540552f968d96fc3cfe53.jpg
Đoàn đi bộ theo lộ trình từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Hoàng Văn Thụ rồi quay lại, với cự ly khoảng 3km.
z6911940173415-02c2201c4bd7489dd6e36dd59638062c.jpg
Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong gắn kết bảo đảm an ninh trật tự với phát triển bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
tien8079.jpg
Tại Công viên Sông Hậu, Công an TP Cần Thơ, sự kiện thu hút hơn 6.000 người là nhân dân và cán bộ chiến sĩ tham gia hưởng ứng.
tien8059.jpg
tien8152-2464.jpg
Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, hoạt động không chỉ khuyến khích rèn luyện thể chất, giảm phát thải carbon hướng tới Net Zero, mà còn thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường. Ảnh: P.V

Hơn 30.000 người Quảng Ninh hòa nhịp ‘Cùng Việt Nam tiến bước’

Hơn 30.000 người ở Quảng Ninh mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng nhau đi bộ dọc đường bao biển ven bờ di sản vịnh Hạ Long và tuyến đường 2-3 km ở 54 phường, xã, đặc khu. Đây là hoạt động với chủ đề "Cùng Việt Nam tiến bước" nhằm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 cùng Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8.

tp-quocnam-z62-9657.jpg
Sáng 16/8, hàng nghìn người dân Quảng Ninh và khách du lịch tập trung về Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tham gia hoạt động đi bộ toàn quốc với chủ đề “Cùng Việt Nam tiến bước”.
tp-quocnam-z62-9663.jpg
Tham dự chương trình đi bộ có ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng NInh cùng đại diện Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh...Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, sự kiện đi bộ quy mô cấp tỉnh có sự tham gia của khoảng 30.000 người, trong đó riêng tại Quảng trường 30 tháng 10 là trên 6.000 người. 54 phường, xã, đặc khu cũng phát động chương trình với sự tham gia của 300-500 người.
tp-quocnam-z62-9592.jpg
tp-quocnam-z62-9599.jpg
tp-quocnam-z62-9588.jpg
Đây là hoạt động cộng đồng có quy mô chưa từng có do Bộ Công an phối hợp cùng Báo Nhân dân tổ chức diễn ra vào thời điểm khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.
tp-quocnam-z62-9629.jpg
tp-quocnam-z62-9648.jpg
tp-quocnam-z62-9649.jpg
tp-quocnam-z62-9675.jpg
Ghi nhận của Báo Tiền Phong, ngay từ 5h sáng, các lực lượng gồm lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, người lao động và các đoàn thể... đã tập trung về Quảng trường 30 tháng 10 để tham gia hoạt động đi bộ.
tp-quocnam-z62-9609.jpg
Quỳnh Phương, học sinh trường THPT Hòn Gai, cho biết cảm thấy rất tự hào khi cùng các bạn được tham gia sự kiện đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
tp-quocnam-z62-9713.jpg
"Hoạt động này rất ý nghĩa và thiết thực góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu quê hương, đất nước. Cả công ty chúng tôi sáng nay đều hẹn nhau dậy sớm để cùng tham gia hoạt động đặc biệt này", chị Thu Nga, chia sẻ.
tp-quocnam-z62-9686.jpg
tp-quocnam-z62-9693.jpg
tp-quocnam-z62-9699.jpg
tp-quocnam-z62-9708.jpg
Đúng 6h, cùng với nghi thức thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), người dân tỉnh Quảng Ninh cùng 34 tỉnh thành trên cả nước đồng loạt thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca.
tp-quocnam-z62-9798.jpg
tp-quocnam-z62-9781.jpg
tp-quocnam-z62-9757.jpg
tp-quocnam-z62-9776.jpg
Sau màn chào cờ và khai mạc, 30.000 người dân của Quảng Ninh cùng với 34 tỉnh thành trên cả nước đồng thời thực hiện những bước đi bộ đầu tiên hòa nhịp ‘Cùng Việt Nam tiến bước’.
tp-quocnam-z62-9812.jpg
tp-quocnam-z62-9884.jpg
tp-quocnam-z62-9845.jpg
tp-quocnam-z62-9878.jpg
Người dân tranh thủ chụp ảnh check-in trên suốt hành trình dài 2,5 km dọc đường Trần Quốc Nghiễn, ven bờ di sản vịnh Hạ Long. Đây cũng là cung đường ven biển được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam.
tp-quocnam-z62-9819.jpg
Theo đại diện tỉnh Quảng NInh, sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” là hoạt động thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất tinh thần, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
tp-quocnam-z62-9898.jpg
​Thông qua sự kiện nhằm giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam qua dự án "Yêu lắm Việt Nam", nơi kết nối cảm xúc, lan tỏa hình ảnh quê hương tới bạn bè quốc tế; khuyến khích người dân trải nghiệm và quảng bá du lịch thông minh thông qua hệ thống check-in NFC tại hơn 200 địa danh trên cả nước, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc.
Cảnh Kỳ- Nhật Huy- Quốc Nam - Hoàng Dương
