Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới: Đi bộ trên con đường gốm đỏ dài nhất Việt Nam

TPO - Sáng 16/8, hàng ngàn người tham gia đi bộ trên con đường gốm đỏ dài nhất Việt Nam (Vĩnh Long), và quanh quảng trường Trần Quang Khải (An Giang), hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.
Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại sự kiện.
Chương trình khuyến khích người dân trải nghiệm và quảng bá du lịch thông minh, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc dân tộc.
Hơn 30.000 người Quảng Ninh hòa nhịp ‘Cùng Việt Nam tiến bước’
Hơn 30.000 người ở Quảng Ninh mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng nhau đi bộ dọc đường bao biển ven bờ di sản vịnh Hạ Long và tuyến đường 2-3 km ở 54 phường, xã, đặc khu. Đây là hoạt động với chủ đề "Cùng Việt Nam tiến bước" nhằm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 cùng Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8.
Đây là hoạt động cộng đồng có quy mô chưa từng có do Bộ Công an phối hợp cùng Báo Nhân dân tổ chức diễn ra vào thời điểm khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.
Ghi nhận của Báo Tiền Phong, ngay từ 5h sáng, các lực lượng gồm lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, người lao động và các đoàn thể... đã tập trung về Quảng trường 30 tháng 10 để tham gia hoạt động đi bộ.
Đúng 6h, cùng với nghi thức thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), người dân tỉnh Quảng Ninh cùng 34 tỉnh thành trên cả nước đồng loạt thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca.
Sau màn chào cờ và khai mạc, 30.000 người dân của Quảng Ninh cùng với 34 tỉnh thành trên cả nước đồng thời thực hiện những bước đi bộ đầu tiên hòa nhịp ‘Cùng Việt Nam tiến bước’.
Người dân tranh thủ chụp ảnh check-in trên suốt hành trình dài 2,5 km dọc đường Trần Quốc Nghiễn, ven bờ di sản vịnh Hạ Long. Đây cũng là cung đường ven biển được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam.