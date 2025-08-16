Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới: Đi bộ trên con đường gốm đỏ dài nhất Việt Nam

TPO - Sáng 16/8, hàng ngàn người tham gia đi bộ trên con đường gốm đỏ dài nhất Việt Nam (Vĩnh Long), và quanh quảng trường Trần Quang Khải (An Giang), hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.