Mãn nhãn xem Cảnh sát cơ động bắn súng trên lưng ngựa

Nguyễn Hoàn

TPO - Sáng 15/8, 40 kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an tổ chức biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa bắn súng trước quảng trường nhà hát TP Hải Phòng. Hàng nghìn người dân tới xem, phấn khích hò reo cổ vũ.

tp-ky-binh-23.jpg
tp-ky-binh-29.jpg
tp-ky-binh-28.jpg
Sáng 15/8, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức chương trình biểu diễn đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại quảng trường nhà hát Hải Phòng.
tp-ky-binh-24.jpg
tp-ky-binh-22.jpg
tp-ky-binh-21.jpg
Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tại TP Hải Phòng.
tp-ky-binh-18.jpg
tp-ky-binh-17.jpg
tp-ky-binh-16.jpg
Điểm nhấn là sự phối hợp của 80 cán bộ chiến sĩ và 40 chiến mã thuộc Đoàn CSCĐ kỵ binh CAND phối hợp biểu diễn. Sự xuất hiện của đội kỵ binh thu hút hàng nghìn người dân địa phương theo dõi, cổ vũ.
tp-ky-binh-13.jpg
tp-ky-binh-14.jpg
Các chiến sĩ CSCĐ cùng đội kỵ binh biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc như: Cưỡi ngựa phi nước đại, cưỡi ngựa bật nhảy lên xuống, cưỡi ngựa bắn súng...
tp-ky-binh-9.jpg
tp-ky-binh-10.jpg
tp-ky-binh-7.jpg
Trong đó, màn biểu diễn cưỡi ngựa bắn súng được các chiến sĩ cảnh sát biểu diễn thuần thục tốc độ cao liên tiếp được người dân hò reo cổ vũ.
tp-ky-binh-5.jpg
tp-ky-binh-6.jpg
tp-ky-binh-4.jpg
tp-ky-binh-1.jpg
Ấn tượng nhất là màn biểu diễn cưỡi ngựa rồi nằm phục dưới đất, cưỡi ngựa nhảy qua vòng lửa. Với kỹ năng chuyên nghiệp, các chiến sĩ CSCĐ biểu diễn thuần thục, nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ của người dân.
tp-ky-binh-12.jpg
tp-ky-binh-8.jpg
tp-ky-binh-19.jpg
Hàng nghìn người dân Hải Phòng tập trung trước quảng trường nhà hát, dải vườn hoa trung tâm thành phố xem các chiến sĩ CSCĐ, đội kỵ binh biểu diễn. Nhiều người chụp ảnh, quay hình lưu niệm nhân dịp đặc biệt này. Sau màn biểu diễn và diễu binh, các chiến sĩ CSCĐ và đội kỵ binh giao lưu với người dân thành phố cảng.
