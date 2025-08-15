Mãn nhãn xem Cảnh sát cơ động bắn súng trên lưng ngựa

TPO - Sáng 15/8, 40 kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an tổ chức biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa bắn súng trước quảng trường nhà hát TP Hải Phòng. Hàng nghìn người dân tới xem, phấn khích hò reo cổ vũ.