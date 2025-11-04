Miss Universe 2025: Hoa hậu Hương Giang có chiến thuật gì khi toàn mặc đồ đen trong ngày thứ 2?

HHTO - Nhiều netizen đã thắc mắc không biết vì sao đại diện Việt Nam lại liên tiếp mặc đồ màu đen ở Miss Universe 2025 trong khi nhiều thí sinh khác rực rỡ sắc màu.

Miss Universe 2025 đã khởi động và cho đến bây giờ, Hoa hậu Hương Giang đang khiến khán giả quê nhà vô cùng yên tâm trước những màn xuất hiện với tạo hình chỉn chu, phong thái tự tin chuyên nghiệp. Nhờ kinh nghiệm hoạt động showbiz lâu năm nên đại diện Việt Nam lúc nào cũng biết cách làm mình tỏa sáng trước ống kính.

Tuy nhiên, trong ngày hoạt động thứ 2 của Miss Universe 2025, Hương Giang đều mặc trang phục màu đen. Đầu tiên, cô chọn mẫu váy lụa đen đầy sang trọng pha chút bí ẩn và đến khi ghi hình phỏng vấn ngắn các thí sinh, Hương Giang lại mặc bộ vest đen sọc nhỏ trắng mang đậm vẻ quyền lực.

Nhiều khán giả lo lắng rằng Hương Giang mặc màu đen như vậy sẽ bị chìm giữa các thí sinh rực rỡ sắc màu, nhất là khi nhiều cô gái còn diện màu chói như cam, hồng neon. Có lẽ biết được băn khoăn đó của netizen nên khi livestream, Hương Giang đã tiết lộ cô có chiến thuật khi lựa chọn váy áo, đầu tiên sẽ là những màu cơ bản như trắng, đen rồi sau đó chuyển dần sang đồ có màu sắc tươi tắn hơn.

Quả thực là sang ngày thứ 3, Hương Giang đã lộng lẫy như nữ thần với bộ váy vàng ánh kim. Cô thường chọn những bộ váy dài với kiểu dáng thanh lịch, nữ tính, không rườm rà nhưng vẫn đủ nổi bật.

Nàng hậu vừa có buổi phỏng vấn ngắn 30 giây để phát trong đêm chung kết nếu như có thứ hạng cao. Khi được hỏi muốn giới thiệu điều đặc biệt gì của cô với thế giới, Hương Giang đã chọn giới thiệu quê hương Việt Nam, một đất nước đã biến đau thương thành yên bình, biến thử thách thành lòng dũng cảm. Hương Giang đã chọn không trốn tránh những phán xét, thay vào đó cô chọn tỏa sáng. Và cô đến Miss Universe 2025 như một người Việt Nam đầy tự hào và luôn tin rằng lòng dũng cảm có thể thay đổi vận mệnh.