An Cát Diệp: Từ đam mê vẽ váy đến danh hiệu Người mẫu nhí của năm

Tại Harper’s Bazaar Star Awards 2025, An Cát Diệp - cô bé 10 tuổi có phong thái chững chạc và kỷ luật - được xướng tên ở hạng mục “Kid Model of the Year”. Sự điềm tĩnh, chuẩn xác trong từng bước catwalk cũng như cách trả lời phỏng vấn rành rẽ khiến khán giả ấn tượng về một tài năng nhỏ tuổi nhưng giàu bản lĩnh.

Tên thật là Ngô Gia An An, cô bé chọn nghệ danh An Cát Diệp - cái tên gắn với hành trình theo đuổi đam mê thời trang từ thuở lên 5. Từ những nét vẽ váy áo ngây ngô, Diệp dần bước lên sàn diễn, tập đi, tập dừng, tập “nghe” chiếc váy cần gì. Mẹ chính là người thầy kiên nhẫn đồng hành, dạy em “biết lắng nghe trang phục trước khi làm chủ sân khấu”.

Diệp từng dự Tuần lễ Thời trang Thượng Hải 2023 và đảm nhận vị trí mở màn tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến trong năm đó. Cơn sốt trước giờ diễn hay rào cản ngôn ngữ không khiến cô bé chùn bước - ngược lại, đó là động lực để học tiếng Trung và rèn luyện sự chuyên nghiệp.

Với em, làm nghề là “yêu việc mình làm và nghiêm túc đến cùng”. Danh hiệu “Người mẫu nhí của năm” không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực, mà còn là lời nhắc tiếp tục học hỏi, nuôi dưỡng ước mơ đưa văn hóa Việt Nam vào thời trang quốc tế.

An Cát Diệp diện trang phục mình tự thiết kế lên nhận giải Kid Model of the Year.

Chia sẻ của An Cát Diệp

Chào An Cát Diệp (tên thật: Ngô Gia An An, nghệ danh An Cát Diệp), trước tiên xin chúc mừng con đã trở thành Kid Model of the year của Harper’s Bazaar Star Awards 2025. Con có thể chia sẻ một ít cảm nghĩ? Giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào đối với Con?

Con cảm thấy rất vui và xúc động khi được xướng tên trong khoảnh khắc đó. Giải thưởng này giống như một món quà lớn dành cho con sau nhiều cố gắng, cũng là động lực để con tiếp tục học hỏi, tự tin và tỏa sáng hơn trên hành trình làm người mẫu và tình yêu với thời trang của con.

Điều gì đã khiến con trở thành người mẫu nhí? Con thích điều gì nhất khi làm người mẫu?

Con yêu thích thiết kế thời trang, từ nhỏ sau khi xem phim hoạt hình con có thể ngồi tự vẽ ra rất nhiều các bộ váy áo trang phục khác nhau và mẹ đã ủng hộ cùng đồng hành với con để đi thực hiện GIẤC MƠ THIẾT KẾ ấy. Mẹ nói với con rằng hãy trải nghiệm từ vị trí là 1 model trình diễn để cảm nhận được hết những điều cần thiết của 1 trang phục khi thiết kế ra như sự thoải mái tự tin hay độ cử động của trang phục, và con đã bắt đầu rèn tập để trở thành 1 model nhí. Cảm giác khi bản thân và bộ trang phục được nhà thiết kế gửi gắm con trình diễn cùng hòa vào làm một, mỗi trang phục là mỗi phong cách khác nhau cùng con phát quang dưới ánh đèn sân khấu là những khoảnh khắc trải nghiệm hoá thân mà con luôn rất yêu thích.

Với nhiều giải thưởng và thành tích ấn tượng ở cương vị là người mẫu nhí, con nghĩ điều gì đã dẫn đến thành công của bản thân?

Con nghĩ điều quan trọng nhất là tinh thần nghiêm túc và tình yêu với nghề. Con đã được tham gia học hỏi cùng các ekip làm việc chuyên nghiệp của các tuần lễ thời trang khác nhau trong và ngoài nước, cùng với lời dặn “có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân” mà mẹ luôn nhắc nhở con và sự hướng dẫn chỉ bảo định hướng của thầy cô giáo dạy con từng bước đi từ cơ bản đến đạt tiêu chuẩn của ngày hôm nay, con luôn thực hiện theo tiêu chí của bản thân con là “Làm điều mình yêu thích, con sẽ luôn muốn làm tốt hơn mỗi ngày”.

Ngày đầu tiên làm người mẫu của con đã diễn ra như thế nào? Ngày đầu tiên ấy con có sợ không? Từ đó đến nay, Diệp thấy mình đã thay đổi như thế nào?

Năm 7 tuổi con bắt đầu tập luyện và tham gia trình diễn trên sân khấu lớn, nhiều ánh đèn sáng cùng âm thanh náo nhiệt, ánh mắt khán giả khi ấy đều tập trung về sân khấu khi chỉ có 1 mình con khiến các bài đã tập luyện bỗng “trắng xoá” trong đầu của con. Khi ấy con đã cố gắng nhất theo những kỹ thuật trình diễn cơ bản mà đã được tập rèn để hoàn thành phần trình diễn của bản thân. Từ sau lần đầu tiên choáng ngợp ấy con dần có cảm giác hơn với sân khấu, âm thanh ánh sáng rực rỡ cũng dần quen thân với con hơn và cùng con toả sáng hơn trên sân khấu, không cần nhớ bài tập riêng nào cả, chỉ cần là chính mình với lòng yêu nghề của bản thân thì phong cách trang phục thời trang nào con cũng đã đều tự tin để thể hiện được.

Trong quá trình làm nghề mẫu nhí, con từng gặp thử thách hay khó khăn đáng nhớ nào không, và con đã vượt qua ra sao?

Năm 8 tuổi khi lần đầu tiên con được mẹ nói cùng là sẽ được đi Thượng Hải trình diễn tại Tuần Lễ Thời Trang Thiết Kế Cao Cấp Thượng Hải, khi ấy con vừa vui sướng vừa lo lắng vì con đã có rèn luyện kỹ năng của một model nhí nhưng về phần ngôn ngữ giao tiếng con lại chỉ biết Tiếng Anh và ngại sang đó làm việc cùng ekip bằng Tiếng Trung sẽ không hiểu được hết yêu cầu của đạo diễn chương trình. Và thời điểm ấy là 5/2023 khi trình diễn cạnh sông Hoàng Phố Thượng Hải thì gió rất to, có chút lạnh, thương hiệu thời trang lúc đó yêu cầu catwalk bằng chân trần… nhưng cũng thật may, ban tổ chức mời con trình diễn chu đáo sắp xếp trợ lý riêng theo sát hỗ trợ con về ngôn ngữ cũng như chăm sóc hậu trường tốt khiến con bình tĩnh hơn để vượt qua được chướng ngại ngôn ngữ cùng thời tiết hoàn thành được phần trình diễn của con.

Sau lần đầu trình diễn tại nước ngoài đó thì con đã quyết tâm hơn học thêm ngôn ngữ thứ 3 là tiếng Trung để có nhiều cơ hội giao lưu cùng các bạn model nhí nước bạn tại hậu trường cũng như có thể trực tiếp song ngữ Anh Trung giao tiếp cùng đạo diễn chương trình để hiểu và cảm nhận cũng như thể hiện được đúng nhất mọi dụng ý của kịch bản chương trình yêu cầu.

Ai là người đã truyền cảm hứng và hỗ trợ con nhiều nhất trên con đường theo đuổi nghề mẫu nhí?

Con thần tượng MẸ, con rất yêu mẹ nhưng vì mẹ con rất nghiêm khắc trong làm nghề và yêu cầu tính chuyên nghiệp nghiêm túc cao nên có những lúc con cũng đã vừa vượt qua chính mình vừa khóc. Tháng 9/2023 khi con trình diễn mở màn tại Tuần Lễ Thời Trang Thâm Quyến, bay sang trước ngày trình diễn 2 ngày nhưng vì chuyển vùng thời tiết nên con có bị sốt, tập sân khấu cùng sức ép trọng trách mở màn khiến con chùn bước nhưng mẹ đã luôn đồng hành cùng con, có cả cổ vũ có cả nghiêm khắc để con vượt qua được chính mình để chuyên nghiệp nghiêm túc thực hiện trọng trách của con và cũng là vì yêu thích mà con lựa chọn. Trước lúc ra trình diễn con đã thấy mẹ đứng trong hậu trường và khóc khi nhìn con uống thuốc hạ sốt để chuẩn bị cho trình diễn. Mẹ đã luôn đồng hành cùng con làm nghề, vì con mà mẹ cũng đã tìm hiểu rẽ ngang vào ngành nghề thời trang để làm việc, mẹ nói vì mẹ muốn gần con và có nhiều cơ hội đồng hành cùng con làm nghề hơn nên mẹ cũng đã không ngừng nỗ lực học hỏi điều mới từ ngành nghề thời trang để có thể vừa là mẹ vừa là đồng nghiệp của con.

Nếu được gửi lời nhắn nhủ đến các bạn nhỏ muốn theo đuổi nghề mẫu, con muốn nói điều gì?

Con muốn nói: Đừng ngại ước mơ, nếu bạn thích thì hãy thử. Có thể ban đầu sẽ sợ, sẽ bị từ chối, sẽ bị mệt nhưng nếu bạn kiên trì, bạn sẽ lớn lên cùng nghề.

Sau danh hiệu Kid Model of the Year, con có dự định mới hay mơ ước đặc biệt nào cho tương lai gần không?

“Con muốn học thêm về thiết kế thời trang, nếu có cơ hội con cũng rất mong muốn được training cùng các huấn luyện viên của các nước khác nhau để tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trình diễn hơn. Ngoài ra, con cũng mong con sẽ có thể cùng mẹ thực hiện ĐIỀU ƯỚC của mẹ đó là mang giá trị văn hoá nghệ thuật di sản Việt Nam thông qua ngôn ngữ thời trang kết hợp cùng họa tiết dân gian, các loại hình nghệ thuật văn hoá dân tộc của Việt Nam đến nhiều Tuần lễ thời trang quốc tế, để bạn bè thế giới biết đến thời trang Việt.

Cuối cùng, con mong muốn khán giả và người yêu thời trang nhớ đến mình như một người mẫu nhí với hình ảnh, phong cách như thế nào?

Bác Hồ có dạy thiếu nhi Việt Nam rằng TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ, TÙY THEO SỨC CỦA MÌNH, và con - An Cát Diệp luôn mong muốn được giới mộ điệu thời trang thế giới biết đến là một EM BÉ VIỆT NAM, con luôn tự hào giới thiệu con là Mẫu Nhí Việt Nam trên sàn diễn quốc tế. Và con cũng muốn Yêu Nước theo một cách rất riêng của con đó là mỗi bước chân trình diễn con đi trên sàn diễn thời trang sẽ như lời kể chuyện cho bạn bè năm châu biết đến ở Việt Nam con có rất nhiều búp măng non như con đang sẵn sàng vươn mình ra thế giới kể cho bạn bè quốc tế biết đến VĂN HÓA VIỆT NAM BẰNG NGÔN NGỮ THỜI TRANG CỦA MỘT GEN ALPHA. Con tin rằng “mỗi đứa trẻ đều có một ánh sáng riêng” chỉ cần mình dám bước ra, ánh sáng đó sẽ tỏa rực rỡ.