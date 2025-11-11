Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không khí lạnh tăng cường sẽ khiến nền nhiệt miền Bắc giảm rất sâu về đêm, tuy nhiên ban ngày trời nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao, chênh lệnh nhiệt giữa ngày và đêm rất lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày tới, không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13-15/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ban ngày ít mây, trời nắng.

Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất xuống thấp, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ.

Dự báo xa hơn, từ khoảng đầu tuần sau (16-17/11), miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm. Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, khoảng 15-16/11, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

ret-1402.jpg
Từ 13/11, miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh.

Một tháng qua, miền Bắc xảy ra 4 đợt không khí lạnh, đáng chú ý đợt không khí lạnh vào đêm 19/10 đã gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại trạm Bạch Long Vỹ, trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 18-20 độ, vùng núi từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,9 độ; Tam Đảo (Phú Thọ) 12,1 độ; Sìn Hồ (Lai Châu) 12,2 độ.

Đợt không khí lạnh ngày 26/10 cũng khiến nền nhiệt miền Bắc xuống thấp từ 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ khá thấp như mẫu Sơn 12,7 độ; Pha Đin (Điện Biên) 12,8 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 13,5 độ.

Đợt không khí lạnh ngày 3/11 cũng khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trong đó Pha Đin (Điện Biên) còn 12 độ; Sapa (Lào Cai) 10,9 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 12,5 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 10,1 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 11 và đầu tháng 12, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Miền Bắc có thể đón rét đậm diện rộng vào khoảng nửa cuối tháng 12.

Các đợt không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn còn có thể gây ra những đợt mưa dông diện rộng cho khu vực miền Trung, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc #Không khí lạnh tăng cường #thời tiết miền Bắc #thời tiết miền Trung #trời chuyển rét #không khí lạnh mạnh #rét đậm

Xem thêm

Cùng chuyên mục