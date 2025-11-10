Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cơn bão khổng lồ Fung-Wong vào Biển Đông

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm nay. Bão nhiều khả năng sẽ đổi hướng đông bắc, di chuyển lên phía Đài Loan (Trung Quốc), không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Vào 4h sáng nay, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Bão Fung-Wong là một trong những cơn bão đặc biệt nhất hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay, hình thành ngay sau bão Kalmaegi (bão số 13, đổ bộ Nam Trung Bộ), bão Fung – Wong có một kích thước khổng lồ với đường kính lên tới 1.400km.

Đây cũng là một trong những siêu bão hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương với cường độ mạnh nhất đạt cấp 15-16, giật cấp 18-19.

Hôm qua, cơn bão này đã đổ bộ Philippines với vùng gió mạnh và mưa lớn bao trùm 2/3 diện tích quốc đảo này, hơn một triệu người đã phải sơ tán để tránh bão.

Dự báo sau khi vào Biển Đông, trong ngày và đêm nay, bão Fung-Wong sẽ di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

anh-man-hinh-2025-11-10-luc-061000.png
Dự báo đường đi của bão Fung-Wong.

Từ ngày mai, bão bắt đầu chuyển hướng bắc đông bắc, sau đó tiếp tục chuyển hướng đông bắc. Với hướng di chuyển như trên, khoảng ngày 12/11, bão ra khỏi Biển Đông, hướng về đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Với hướng di chuyển như trên, đây là cơn bão hoạt động trái quy luật trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay. Thời điểm này hàng năm, các cơn bão hình thành ngoài khơi của Philippines thường có xu hướng di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh phía nam miền Trung của Việt Nam, rất hiếm cơn bão đi lên phía bắc. Điều này cho thấy tính dị thường của mùa bão năm nay.

Do ảnh hưởng của bão Fung-Wong, hôm nay vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Biển Đông đang trải qua một mùa mưa bão hiếm gặp khi có tới 14 cơn bão hoạt động. Trong đó nhiều cơn bão mạnh đổ bộ đất liền nước ta.

Mới nhất, đêm 6/11, cơn bão Kalmaegi đổ bộ khu vực các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (Bình Định – Phú Yên cũ) khiến 6 người chết, 2.365 nhà bị sập, 57.498 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 179 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng. Thiệt hại về nông nghiệp đặc biệt nghiêm trọng khi bão đi qua vùng nuôi trồng thuỷ sản phát triển. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 7.800 tỷ đồng.

Nguyễn Hoài
#bão số 14 #bão Fung-Wong

