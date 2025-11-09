Dự báo thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Tình trạng nhiều mây, mưa nhỏ ở miền Bắc chỉ còn kéo dài hết hôm nay (9/11), ngày mai trời nhiều mây, không mưa. Từ thứ Ba (11/11) đến hết tuần, trời hửng nắng vào trưa chiều, se lạnh vào đêm và sáng.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ.

Dự báo ngày mai (10/11), miền Bắc nhiều mây, không mưa. Từ thứ Ba đến hết tuần (11-16/11) thời tiết khá đẹp, trời se lạnh về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, không mưa.

Miền Bắc mưa nhỏ hết hôm nay (9/11).

Khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ cao nhất 27-29 độ.

Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 31-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ, nơi vừa hứng chịu cơn bão số 13, hôm nay trời nắng ít mưa, rất thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo thời tiết thuận lợi còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Trung.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (10/11), Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.