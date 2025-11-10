Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc sắp đón thời tiết đẹp kéo dài

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo từ trưa chiều nay (10/11), miền Bắc hửng nắng. Từ ngày mai (11/11) đến hết tuần này, miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, trời se lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, phù hợp các hoạt động ngoài trời. Các khu vực khác hôm nay cũng ít mưa, ngày nắng, riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rải rác.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, riêng khu Đông Bắc và Đồng Bằng trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 25-28 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ.

Dự báo từ mai (11/11), miền Bắc lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-21 độ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ lên 26-28 độ. Thời tiết này có thể kéo dài đến hết tuần.

nang-thu-2.jpg
Miền Bắc sẽ có những ngày trời hửng nắng vào trưa chiều.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ, cao nhất 26-27 độ.

Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, trời nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ, cao nhất 28-29 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 29-32 độ.

Dự báo khu vực miền Trung sẽ có nhiều ngày thời tiết dễ chịu, trời ít mưa, nắng nhẹ, rất thuận lợi cho công tác khắc phục sự cố do bão số 13 gây ra.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ sẽ ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ, cao nhất 32-33 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt #bão số 14

Xem thêm

Cùng chuyên mục