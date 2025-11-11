Thuyền phó chỉ huy tàu cứu người giữa bão biển: 'Trực giác mách bảo tôi...'

TPO - Anh Lê Thanh Hùng (trú đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) người trực tiếp chỉ huy tàu An Vĩnh Express tìm kiếm, cứu được anh Lê Văn Sanh, kể rằng: “Khi được kéo lên từ biển, anh Sanh đã mất ý thức, miệng liên tục nói mê sảng, nói sao đưa tôi đi đâu đây... tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà...”.

Ngày 11/11 trao đổi với PV, anh Lê Thanh Hùng (47 tuổi, thuyền phó tàu An Vĩnh Express người đã trực tiếp chỉ huy tàu tìm kiếm, cứu được anh Lê Văn Sanh) chia sẻ, bản thân anh đã tham gia nhiều cuộc tìm kiếm, cứu nạn nhưng chưa bao giờ có nhiều cảm xúc nghẹn ngào như trong việc tìm kiếm 3 người dân vừa qua.

Anh Hùng cho biết, sáng sớm ngay sau khi bão tan (7/11), anh xung phong tham gia tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn trôi mất tích và được giao nhiệm vụ phụ trách tàu An Vĩnh Express. “Toàn bộ mọi người tham gia tìm kiếm hầu như không kịp mang theo gì, ngoài bộ quần áo trên người. Trên tàu cũng chỉ có thùng mì gói, với nước uống và hơn 5.000 lít dầu”, anh Hùng nói.

Theo anh Hùng, nguyên ngày và đêm đầu tiên, tàu quần khắp vùng biển có dòng hải lưu chảy mạnh, quanh Lý Sơn khoảng 30 hải lý. Nhiều anh em trên tàu hầu như không ăn uống gì. Lúc đói, chỉ vội nhai sống gói mì tôm, uống miếng nước rồi tiếp tục hướng mắt ra biển tìm kiếm.

Anh Lê Thanh Hùng - Thuyền phó tàu An Vĩnh Express người đã trực tiếp chỉ huy tàu tìm kiếm, cứu được anh Lê Văn Sanh trôi trên biển sau 2 ngày.

Đến khoảng gần 9h sáng 8/11, lúc niềm hy vọng vơi dần, anh em trên tàu cũng mệt mỏi và buồn rầu, thì nhận được tin vui báo về, tàu hàng Hải Nam 39 đã cứu được anh Phan Duy Quang. Ngay lập tức, tàu An Vĩnh Express liền chuyển quay đầu chạy đến vị trí tàu hàng. Đến hơn 12h cùng ngày, tàu tiếp nhận anh Quang từ tàu hàng Hải Nam 39.

Cũng theo anh Hùng, lúc tiếp nhận anh Quang, chúng tôi dự định đưa anh ấy về lại đảo Lý Sơn, nhưng anh Quang kiên quyết từ chối và nói: “Để tôi ở lại chỉ cho các anh khu vực tìm 2 người còn lại. Nhất định thằng Sanh còn sống. Vì nó khỏe lắm, không thể chết được. Còn anh D.Q.C. thì buông tay từ hôm qua rồi...”.

Từ thông tin anh Quang, anh em trên tàu An Vĩnh Express đặt quyết tâm phải tìm cho ra anh Sanh. Ngay lập tức tàu mở hết tốc lực chạy xuôi theo dòng hải lưu, tìm kiếm xung quanh khu vực anh Quang chỉ.

Tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện cứu được anh Phan Duy Quang.

Ông Hùng kể tiếp, đến gần 16h cùng ngày (8/11), tàu An Vĩnh Express vẫn không tìm được Sanh. Lúc đó mọi người trên tàu gần như đã hết hy vọng, vì căn cứ vào vị trí tàu hàng phát hiện anh Quang và tốc độ dòng chảy hải lưu, nếu không phát hiện được anh Sanh thì khả năng anh ấy đã chết. Hơn nữa, màn đêm sắp buông xuống, việc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn. Khả năng sống sót của anh Sanh sẽ gần như bằng không nếu đêm xuống...

Lúc đó, nhiều thuyền viên trên tàu đề nghị đổi hướng khác tìm kiếm. Nhưng với kinh nghiệm, trực giác mách bảo, anh Hùng nhất định không đổi hướng và đề nghị mọi người nỗ lực tiếp tục tìm kiếm.

Anh Sanh khi được phát hiện và cứu vớt trên người không còn mặc áo phao.

“Trực giác mách bảo tôi phải đi theo đúng luồng nước đó, hướng đó, vị trí đó... vì không thể khác được. May mắn anh em trên tàu nhìn thấy Sanh, khi chỉ cách tàu chưa đến 30m... Lúc nhìn thấy đầu Sanh nhấp nhô trên sóng biển, mọi người tưởng quả dừa khô nên không biết, đến khi thấy Sanh ngoái đầu lại, mọi người mới vỡ òa”, ông Hùng nhớ lại.

Cũng theo ông Hùng, thời điểm vừa tiếp cận, đưa Sanh lên tàu, Sanh nửa tỉnh, nửa mê. “Sanh đã nói sảng, nói tôi về mấy ngày rồi, đang đi tắm biển mà, tàu An Vĩnh đi đâu đây, sao không đi chở khách đi, chứ đưa tôi lên đây làm gì…”, ông Hùng kể.

Anh Sanh được đưa lên tàu An Vĩnh Express.

Theo nhiều người đi biển có kinh nghiệm, vì bị ngâm trong nước quá lâu nên ý thức của anh Sanh bị mê sảng. Lúc đó hành động bơi trong nước như một bản năng, không còn nhận ra mọi thứ xung quanh. “Có lẽ chính vì vậy mà Sanh mới có thể sống sót sau 2 ngày trên biển giữa đói khát, sóng gió”, một người dân Lý Sơn nói.

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, người dân toàn đảo Lý Sơn ai cũng vui, hạnh phúc khi biết cả 3 đều còn sống trở về với gia đình. “Nếu hôm đó không phải ông Lê Thanh Hùng phụ trách tàu đi cứu nạn, anh Lê Văn Sanh có lẽ sẽ không được cứu. Kỳ tích cũng không thể xảy ra”, ông Huy nói.

Cảnh anh Sanh và anh Quang lao ra cứu anh C. giữa sóng gió bão số 13.

Ngày 10/11, UBND đặc khu Lý Sơn đã tặng bằng khen cho anh Lê Thanh Hùng cùng anh Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh vì đã có hành động dũng cảm, cứu người giữa lúc sóng to, gió lớn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển.

Thấy vậy, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Chị Nguyễn Thị Hà (vợ) chăm anh Sanh trong bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm. Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

Đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm 3 người đàn ông mất tích. Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy trao giấy khen cho anh Lê Văn Sanh.

Đến khoảng 8h ngày 8/11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện cứu được anh Phan Duy Quang. Đến 16h10 cùng ngày, nhờ hướng dẫn của anh Quang, tàu cao tốc An Vĩnh Express đã tìm thấy anh Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17h30, tàu cá QB 92981 TS của ngư dân tỉnh Quảng Trị đã cứu được anh D.Q.C. khi đang trôi dạt cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.