3 ngư dân sống sót kỳ diệu sau 48 giờ lênh đênh giữa bão biển: Lời kể nghẹn ngào của người cha

TPO - Sau 48 giờ vật lộn giữa sóng dữ bão Kalmaegi, 3 ngư dân Lý Sơn được cứu sống trong tình trạng kiệt sức. Ông D.Q.Q. (cha của ông D.Q.C.) nghẹn ngào nói, con trai ông đã nhảy xuống biển tự vẫn trong cơn bão, khiến hai người khác lao ra cứu rồi cùng gặp nạn. Thế nhưng, người dân trên đảo không ai trách móc gì mà chỉ lặng lẽ chia sẻ, động viên gia đình vượt qua biến cố.

Tối 8/11, trên cầu cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), 3 người dân là anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) cùng anh Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) bị trôi dạt trong bão số 13 đã được đưa về đến đảo.

Tại cầu cảng, hàng trăm người dân Lý Sơn tập trung reo hò, nhảy múa, bắn pháo hoa đón 3 người trở về. Cả 3 người sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Quân- Dân y để theo dõi sức khỏe.

Anh D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), người chiều 6/11 do mâu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển trong khi bão số 13 sắp đổ bộ vào đất liền, cũng được người dân chào đón, động viên, giúp anh ổn định tinh thần.

Ông D.Q.Q. (cha anh C.) chia sẻ, con trai ông trong một phút suy nghĩ nông cạn đã nhảy xuống biển tự tử. Hành động này khiến hai người là ông Quang và anh Sanh lao ra ứng cứu cũng gặp nạn khi trôi dạt trên biển suốt 48 giờ.

Ông Q. cho biết, mấy ngày qua, ông lang thang trên bờ biển như người mất hồn. Từng giờ, từng phút, ông mong chờ thông tin của cả 3 người. Nhưng trước cảnh sóng gió ào ạt, ông cũng chẳng dám hy vọng đến một phép màu nào cả. Đến sáng 8/11, khi ông Quang và anh Sanh lần lượt được cứu sống, nỗi lo của ông đã vơi bớt phần nào.

“Chiều hôm qua (8/11), điện thoại của thằng C. để ở nhà bất ngờ đổ chuông, tôi run rẩy bắt máy và vỡ òa cảm xúc khi biết con mình vẫn khỏe mạnh. Nhìn thấy C. là tôi ngã quỵ vì vui mừng. Con tôi và cả hai người cứu nó đã trở về bình an. Đây là một phép màu kỳ diệu”, ông Q. chia sẻ.

Gia đình anh Sanh vui mừng xúc động khi người thân trở về.

Theo ông Q., con trai ông là nguồn cơn gây nên sự việc này khiến nhiều người gặp nguy hiểm. Thế nhưng, người dân Lý Sơn không trách móc, ngược lại họ còn động viên, hỗ trợ gia đình ông tìm kiếm những người gặp nạn. "Tôi không biết cám ơn thế nào cho hết nỗi lòng. Tôi xin cúi đầu cảm ơn bà con Lý Sơn, cảm ơn các lực lượng chức năng đã vất vả tìm kiếm suốt mấy ngày qua”, ông Q. xúc động nói.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, do mâu thuẫn gia đình, anh D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển.

Thấy vậy, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) chèo thúng lao ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.

Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

Đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm ba người đàn ông mất tích.

Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.

Đến sáng 8/11, anh Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu sống. Chiều cùng ngày, anh Lê Văn Sanh và anh D.Q.C. cũng được ứng cứu thành công.

Cả 3 người được phát hiện trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn tới 40-50 hải lý.