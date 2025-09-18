Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Lý do Triều Tiên vội vàng công bố thông tin về tên lửa thế hệ mới

Minh Hạnh

TPO - Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên dường như đã chủ động hé lộ về tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới sớm hơn dự kiến nhằm gây áp lực lên Mỹ.

95a918df-5fab-4051-a2d0-b2feccbb.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và các quan chức quân đội. (Ảnh: Reuters)

Đầu tháng này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một phòng nghiên cứu phát triển động cơ nhiên liệu rắn mới, cho biết động cơ này sẽ được sử dụng cho ICBM Hwasong-20 tiên tiến.

Sau đó, Triều Tiên tiến hành một cuộc thử nghiệm trên mặt đất với động cơ nói trên, tiết lộ thứ dường như là đầu đạn của Hwasong-20.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 18/9 cho biết, ICBM mới của Triều Tiên có thể đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

“Bình Nhưỡng có thể đã chủ động tiết lộ thông tin một cách vội vàng do cân nhắc các yếu tố chính trị”, quan chức Hàn Quốc nói, lưu ý rằng động thái này có thể nhằm mục đích gây áp lực lên Mỹ.

Theo nghị sĩ Yu Yong-weon thuộc đảng Sức mạnh Nhân dân, Triều Tiên dường như đang muốn thể hiện sự đoàn kết với Trung Quốc và Nga, đồng thời gia tăng căng thẳng ở Đông Bắc Á bằng một ICBM mới, khi bất ngờ công bố đầu đạn và thử nghiệm động cơ liên quan.

Các chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ trình làng Hwasong-20 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền vào ngày 10/10, hoặc phóng thử tên lửa vào khoảng thời gian này.

Ông Chang Young-keun - người đứng đầu trung tâm tên lửa tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc - nhận định, động cơ mới của Triều Tiên cung cấp lực đẩy mạnh hơn khoảng 40% so với tên lửa Hwasong-18, một bước nhảy vọt có thể cho phép một tên lửa mang theo năm đầu đạn, đặt ra một thách thức đáng gờm cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Minh Hạnh
Yonhap
#Triều Tiên #Hàn Quốc #ICBM #phóng thử tên lửa #Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

Xem thêm

Cùng chuyên mục