Lực lượng vũ trang xuyên đêm giúp dân dọn dẹp bùn, khử khuẩn bệnh viện

TPO - Nước lũ vừa rút, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang lập tức có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn giúp dọn dẹp sau lũ

Tối 30/10 mực nước lũ tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu rút dần. Nắm bắt tình hình, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đã chỉ đạo khẩn cấp lực lượng vũ trang tập trung ưu tiên dọn bùn, tiêu độc khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn.

Lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng xuyên đêm dọn dẹp sau lũ.

Đây là cơ sở y tế lớn phục vụ cho hàng chục nghìn người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Sau nhiều ngày nước ngập sâu, toàn bộ khuôn viên, hành lang, các khoa phòng đều phủ lớp bùn dày, nhiều trang thiết bị y tế bị ẩm, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cùng lực lượng dân quân, tự vệ và y bác sĩ tại hai bệnh viện đã khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường, bơm thoát nước, thu dọn bùn đất, phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Nhiều phương tiện cơ giới, máy bơm, hóa chất, vôi bột được huy động ngay trong đêm để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các cơ sở y tế sớm hoạt động bình thường trở lại, phục vụ tốt công tác khám, điều trị cho nhân dân.

Sau nhiều ngày nước ngập sâu, khuôn viên, hành lang, các khoa phòng đều phủ lớp bùn dày, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng lên kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cơ động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng, nhất là những vùng còn ngập cục bộ, nhiều bùn đất hoặc nhà dân, trường học, trụ sở cơ quan bị thiệt hại nặng, để phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống sinh hoạt.