Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tuyệt đối không để ai thiếu đói

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương đảm bảo đời sống người dân, tuyệt đối không để ai thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm cứu trợ cho bà con trong thời gian tạm trú.

Chiều 30/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại xã Thanh Bồng và Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra tình trạng sạt lở của tuyến đường Trà Lâm – Trà Hiệp thuộc xã Thanh Bồng, bị sạt lở nghiêm trọng gây cô lập 3 thôn với 300 hộ/800 nhân khẩu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp.

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục bước đầu, sớm thông tuyến giao thông, không để người dân bị chia cắt lâu.

Chia sẻ khó khăn, thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây ra, Phó Thủ tướng đã trao nhu yếu phẩm và động viên người dân tổ 5 (thôn Trà Xanh, xã Thanh Bồng) cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, cô lập 200 hộ dân ở xã Thanh Bồng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đến kiểm tra tình hình tại xã Tây Trà Bồng, thăm hỏi, động viên lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả sạt lở.

Tại điểm sơ tán Trường Mầm non số 1 Hương Trà, tổ 1 thôn Trà Linh xã Tây Trà Bồng, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân và đề nghị chính quyền các cấp chăm lo tốt đời sống, đảm bảo đủ nhu yếu phẩm, nước sạch và chỗ ở an toàn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà, thăm hỏi, động viên người dân xã Thanh Bồng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính quyền xã Tây Trà Bồng cần tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết còn phức tạp, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên người dân ở điểm sơ tán tập trung Trường Mầm non số 1 Hương Trà xã Tây Trà Bồng

Trước tình hình trên, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương đảm bảo đời sống người dân, tuyệt đối không để ai thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm cứu trợ cho bà con trong thời gian tạm trú.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Quảng Ngãi tập trung khắc phục hơn 200 điểm sạt lở để sớm thông tuyến giao thông, tạo điều kiện ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất cho người dân, nhất là hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi. Về lâu dài, tỉnh Quảng Ngãi cần tổ chức khảo sát, di dời dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Phó Thủ tướng tặng quà cho người dân xã Tây Trà Bồng.

Phó Thủ tướng đánh giá rất cao tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động trong việc di dời dân, cho nên đến giờ phút này không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, các hộ dân ở dưới chân núi có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng của người dân. Đề nghị chính quyền địa phương tập trung quy hoạch ngay các khu tái định cư để sau mùa mưa lũ này tổ chức di dời, ổn định đời sống cho người dân.

Theo báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập sâu, có nơi ngập đến 3m. Chính quyền các địa phương đã chủ động di dời, sơ tán 977 hộ dân với trên 3.600 người dân đến nơi an toàn. Lĩnh vực giao thông chịu thiệt hại lớn nhất, chiếm phần lớn tổng giá trị thiệt hại. Toàn tỉnh có hơn 200 vị trí sạt lở với khối lượng khoảng 60 nghìn mét khối và 2 có 2 người bị thương.