Lực lượng chức năng xuyên đêm điều tiết giao thông trên quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi

TPO - Nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi hiện đã đạt đỉnh và đang rút chậm, một số đoạn quốc lộ 1A vẫn chìm trong nước, giao thông tê liệt cục bộ. Giữa đêm mưa lũ, các cán bộ, chiến sĩ công an, dân phòng vẫn dầm mình chốt chặn, điều tiết phương tiện qua vùng ngập, nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến 22h ngày 29/10, nước lũ trên sông Trà Bồng và Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) đã rút chậm nhưng vẫn duy trì trên báo động 3. Lực lượng công an, dân phòng dầm mưa chốt chặn, xuyên đêm điều tiết giao thông trên các tuyến giao thông.

Tại sông Trà Bồng, nước dâng cao vượt đỉnh lũ năm 1999 và 2009, áp sát đế cầu Châu Ổ ở lý trình Km1036+ 261, thuộc tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lúc 13h ngày 29/10 và duy trì ở mực nước cao đến chiều tối cùng ngày.

Lực lượng chức năng giăng dây cấm phương tiện lưu thông qua cầu Châu Ổ.

Nước lũ trên sông Trà Bồng đã đạt đỉnh và rút chậm, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ rào chắn hai bên cầu để người dân xã Bình Sơn được lưu thông trên quốc lộ 1A qua lại hai bên cầu về nhà.

Thượng tá Vũ Thanh Giang – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, mặc dù rào chắn trên quốc lộ 1A đoạn khu vực cầu Châu Ổ được tháo dỡ nhưng trên quốc lộ 1A đoạn Km1029 vẫn ngập nước, nhiều đoạn ngập sâu. “Do vậy chúng tôi vẫn duy trì các tổ công tác túc trực xuyên đêm để hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để người dân và phương tiện chủ quan đi vào vùng nguy hiểm”, Thượng tá Vũ Thanh Giang nói.

Nhiều đoạn quốc lộ 1A qua xã Bình Sơn bị ngập sâu.

Tại vòng xoay Bình Long, các cán bộ thuộc Đội Đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn túc trực, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng tạm thời, các xe chạy tuyến Nam Bắc sẽ rẽ phải từ vòng xoay Bình Long theo Đại lộ Võ Văn Kiệt về Dung Quất, sau đó vòng lên Dốc Sỏi để trở lại quốc lộ 1A.

Thượng úy Lê Minh Thanh cho biết, phương án này được áp dụng nhằm tránh đoạn ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong điều kiện nước vẫn còn dâng cao.

Tại vòng xoay Bình Long, các cán bộ thuộc Đội Đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi túc trực, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng tạm thời.

Không chỉ ở Bình Sơn, tại phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng, nước lũ trên sông Trà Khúc hiện đang rút chậm và có thể tiếp tục dâng trở lại khi các hồ chứa thượng nguồn tiến hành xả lũ khi có mưa lớn. Các lực lượng công an, dân phòng, dân quân vẫn chốt chặn hai đầu cầu Trà Khúc 1, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng túc trực 24/24 cấm phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 1.

Mực nước trên sông Trà Khúc vẫn đang ở mức rất cao.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ Trần Đình Trường cho biết, cầu Trà Khúc 1 buộc dừng khai thác từ 7h ngày 29/10/2025 khi nước sông Trà Khúc vượt báo động 3 cho đến khi có thông báo mới. Hiện, các phương tiện và người tham gia giao thông buộc phải đi qua cầu Thạch Bích và cầu Trà Khúc 2.