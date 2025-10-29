Cấp tốc dùng bao cát chặn kênh, ngăn nước sông tràn vào khu trung tâm Quảng Ngãi

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương dùng bao cát, tấm sắt bịt miệng cống, đoạn cuối kênh Sông Đào (tiếp giáp với sông Trà Khúc, phường Nghĩa Lộ) để ngăn dòng nước chảy xiết tràn vào bên trong khu vực trung tâm tỉnh.

Chiều 29/10, xe cơ giới cùng nhiều nhân lực đang nỗ lực dồn cát vào bao, thả xuống đoạn cuối kênh Sông Đào ngăn không cho nước chảy ngược từ sông Trà Khúc vào trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi.

Theo ghi nhận của PV, kênh Sông Đào là điểm thoát nước chính của phía bắc đô thị trung tâm Quảng Ngãi. Tại đây, có một trạm bơm cưỡng bức; khi nước lên cao sẽ đóng cống và sử dụng bơm cưỡng bức đẩy nước ra sông Trà Khúc.

Nước trên kênh Sông Đào hiện rất cao.

Tuy nhiên, khu vực này đang thi công kè chống sạt lở kết hợp công viên ven sông Trà Khúc nên trạm bơm đang ngừng hoạt động.

Với tình hình lũ trên sông Trà Khúc lên nhanh trong ngày 29/10, lũ đã vượt báo động 3, hiện nước từ sông Trà Khúc đang chảy ngược vào kênh sông Đào.

Để ứng phó, chống tình huống thiên tai, gây ngập trên diện rộng cho đô thị trung tâm tỉnh, phương án dùng bao cát chặn kênh được triển khai.

Hiện nước từ sông Trà Khúc đang chảy ngược vào kênh sông Đào.

Kênh Sông Đào đang ứ nước nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tính phương án sử dụng máy bơm công suất lớn, đẩy nước ra sông.

Tuy nhiên, phương án này hoàn toàn phụ thuộc vào lượng mưa đang trút xuống tỉnh Quảng Ngãi. Nếu mưa lớn, nước sông Trà Khúc tiếp tục dâng cao, vượt kè chống lũ của đô thị Quảng Ngãi thì “bó tay”.

Theo thông tin từ Chi cục thủy lợi (thuộc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), sáng 29/10, nước trên sông Trà Khúc đã vượt mức báo động 3.

Nỗ lực dùng bao cát chặn đoạn cuối kênh Sông Đào ngăn không cho nước chảy ngược từ sông Trà Khúc vào.

Ông Nhâm Xuân Sỹ - Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua số liệu từ các trạm đo mưa thì lượng mưa đang có xu hướng giảm.

“Hiện vẫn còn những khu vực mưa cực đoan, nhưng cơ bản lượng mưa đã giảm so với 2 ngày qua. Nước về các hồ chứa lớn tại tỉnh sẽ giảm. Xu hướng lũ trên các sông tại Quảng Ngãi dự báo sẽ ngừng dâng cao và rút chậm vào ngày mai”, ông Sỹ nói.