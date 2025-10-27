Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lửa ngùn ngụt thiêu rụi ô tô trong sân nhà ở Ninh Bình

Đám cháy bùng phát bất ngờ và lan nhanh, thiêu rụi chiếc ô tô cùng nhiều tài sản khác của một hộ dân ở phường Trung Sơn (Ninh Bình).

Chiều 27/10, theo thông tin từ UBND phường Trung Sơn, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm một chiếc ô tô cùng nhiều tài sản khác bị thiêu rụi.

img-0892.jpg
Xe ô tô để trong sân nhà dân bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: HB

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ngôi nhà ở tổ 12, phường Trung Sơn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi chiếc ô tô để trong sân cùng nhiều tài sản khác của hộ dân.

img-0893.jpg
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm xe ô tô. Ảnh: HB

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy để tránh cháy lan sang khu vực bên cạnh. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

vietnamnet.vn
#Ninh Bình #Ngọn lửa #Thiêu rụi #Ô tô #cháy ô tô #cháy ô tô ở Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục