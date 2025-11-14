Lĩnh 17 năm tù vì mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo

TPO - Tại phiên tòa, nữ bị cáo thừa nhận sai phạm nhưng không nhận tội danh lừa đảo như cáo buộc.

Đầu giờ chiều nay (14/11), sau hơn 1 buổi xét xử và nghị án, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Phạm Thái Mai Hương (SN 1983, ngụ TPHCM) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phạm Thái Mai Hương tại phiên tòa ngày 14/11.

Theo nội dung bản án, tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thái Mai Hương thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng. Tuy nhiên, bị cáo Hương không thừa nhận tội danh lừa đảo mà cáo trạng truy tố.

Theo bị cáo Hương, bị cáo không có ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền của ai, bị cáo thừa nhận sai vì có nhận tiền của các bị hại và việc đưa tiền cho cán bộ công an để nhờ giúp đỡ cũng là sai.

HĐXX đã bác lời khai bị cáo có đưa tiền cho cán bộ công an để nhờ giúp giải quyết công việc vì không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc bị cáo đưa tiền này.

HĐXX đồng tình với cáo trạng đã truy tố bị cáo và quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa, qua đó khẳng định bị cáo Hương đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của các bị hại.

Tại cáo trạng công bố tại phiên tòa cho hay, năm 2018, Đào Đan Thanh cùng nhiều người có chuyển tiền đầu tư cho Huỳnh Đại Quang Nhựt (quốc tịch Australia) để mua nhà tại các dự án ở Australia do Nhựt là chủ đầu tư. Tuy nhiên sau đó, Nhựt không giao nhà và cũng không trả lại tiền.

Tháng 8/2023, khi biết tin Nhựt về Việt Nam nên các nạn nhân họp bàn, tìm cách tố cáo Nhựt ra công an. Lúc này Phùng Thị Huân (em dâu của Thanh) giới thiệu cho các nạn nhân gặp Phạm Thái Mai Hương là người quen biết với Huân trước đó.

Ngày 21/8/2023, gặp các nạn nhân tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), Hương tự giới thiệu đang công tác ở Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều người làm trong ngành công an, có thể giúp các nạn nhân yêu cầu Nhựt trả lại tiền. Hương yêu cầu mỗi người đưa 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng để thuê luật sư và 2 tỷ đồng để đưa "chi phí trà nước cho anh em làm việc vất vả". Các nạn nhân đồng ý và sau đó đã chuyển cho Hương tổng cộng gần 14 tỷ đồng.

Tháng 10/2023, do vẫn chưa lấy lại được tiền nên các nạn nhân gọi điện hỏi. Hương tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền để đăng báo, truyền hình để "tố giác" nhưng các nạn nhân không đồng ý, yêu cầu trả lại tiền. Lúc này, Hương nói đã đưa hết số tiền cho cán bộ công an nên không lấy lại được.

Do nghi ngờ bị lừa đảo, tháng 11/2023, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.