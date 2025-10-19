Loạt bệnh viện khuyến cáo bẫy lừa đảo các fanpage giả danh kêu gọi từ thiện

TPO - Nhiều bệnh viện tại TPHCM khuyến cáo, người dân chỉ nên tin vào fanpage có dấu tích xanh của chính bệnh viện, không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân, không tải ứng dụng hoặc cung cấp thông tin lạ. Khi gặp nội dung nghi ngờ, cần báo ngay cho công an.

Khi lòng trắc ẩn trở thành cái bẫy

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 19/10 cho biết, fanpage chính thức của bệnh viện vừa qua liên tục nhận tin nhắn nhờ xác minh các clip, bài viết gắn tên “Chợ Rẫy”. Nhiều cơ sở thẩm mỹ cắt ghép hình ảnh bác sĩ, gắn logo bệnh viện để tư vấn làm đẹp, khiến người dân tin tưởng. Bệnh viện đã phải khẳng định chỉ có một khoa Tạo hình Thẩm mỹ duy nhất trong khuôn viên, không có chi nhánh hay hợp tác ngoài.

Fanpage có thương hiệu "Chợ Rẫy" gây sự nhầm lẫn cho cộng đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, một fanpage giả mạo sao chép nội dung thật rồi kêu gọi “quyên góp giúp bệnh nhi bị tai nạn giao thông” với số tiền tới 2 tỉ đồng. Bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ trong nửa ngày, nhiều người đã chuyển khoản trước khi trang bị xóa sạch. Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khẳng định, thông tin kêu gọi từ thiện là hành vi lừa đảo không liên quan đến fanpage chính thức của bệnh viện.

Tương tự, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cũng bị các trang giả mạo một cách tinh vi, đăng hàng loạt câu chuyện thương tâm để moi tiền từ lòng trắc ẩn của cộng đồng. “Chúng sử dụng hình ảnh bệnh nhi, người bệnh nặng, gắn logo bệnh viện và chèn tài khoản cá nhân. Người dân dễ tin, nhưng khi phát hiện thì kẻ gian đã biến mất. Chúng tôi đã trình báo cơ quan chức năng, đề nghị điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi lừa đảo” – BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết.

Một trang khác dựng nên câu chuyện “bé hai tháng tuổi cần ghép gan cứu sống” kêu gọi 1,5 tỉ đồng. Rất người chuyển tiền vì thương cảm, để rồi chỉ còn lại trang trống trơn sau khi bị lừa.

“Ma trận” lừa đảo trên mạng xã hội

Không chỉ kêu gọi từ thiện, các nhóm lừa đảo còn giả mạo bác sĩ, làm “giấy chứng nhận bệnh” có dấu đỏ, hay đăng tin tuyển dụng ảo. Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) từng cảnh báo kẻ xấu lập fanpage có logo bệnh viện, đăng tin tuyển hàng loạt vị trí, yêu cầu người ứng tuyển tải ứng dụng lạ và cung cấp giấy tờ tùy thân — toàn bộ dữ liệu rơi vào tay kẻ gian.

Các bệnh viện cảnh báo, không chỉ chiếm đoạt tiền, hành vi giả danh bệnh viện của các đối tượng lừa đảo còn hướng tới mục tiêu khai thác dữ liệu cá nhân phục vụ mục đích xấu. Một email hay số điện thoại bị lộ có thể trở thành công cụ cho các phi vụ khác. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin khi chưa kiểm chứng.

Các đối tượng đưa hình ảnh trẻ em bệnh tật để đánh vào lòng trắc ẩn và sử dụng cả con dấu giả nhằm mục đích lừa đảo.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, ngay cả những bài viết thật cũng bị cắt ghép, thêm lời kêu gọi giả. BS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh viện vừa phát hiện hình ảnh bé T.L.M.A. bị viêm ruột mạn tính đang điều trị bị đăng trên mạng xã hội với nội dung sai lệch. Tình trạng bệnh của trẻ không đến mức nguy hiểm, chi phí điều trị có bảo hiểm y tế nên không nhiều. Tuy nhiên thông tin đăng trên mạng xã hội đã thổi phồng sự thật khiến các mạnh thường quân bị lợi dụng.

Hoạt động của các đối tượng lừa đảo diễn ra rất tinh vi, chúng lập fanpage có tên gần giống bệnh viện, sao chép bài viết thật, đăng vài bài kêu gọi chuyển khoản rồi xóa toàn bộ. Mỗi “chiến dịch” chỉ kéo dài vài ngày khiến việc truy vết, xử lý của cơ quan chức năng gặp khó khăn.

Không chỉ mất tiền, nhiều mạnh thường quân bị tổn thương tinh thần. Một cán bộ phòng Công tác Xã hội của bệnh viện chia sẻ: “Có người gọi đến khóc vì vừa gửi hàng chục triệu cho tài khoản lừa đảo. Cú sốc khiến họ mất đi niềm tin giúp đỡ những người thực sự khó khăn khác”.