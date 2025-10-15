Bệnh nhân Campuchia mắc cùng lúc 2 bệnh nguy cấp được bác sĩ Việt cứu sống

TPO - Người đàn ông 58 tuổi, quốc tịch Campuchia cùng lúc mắc 2 thể bệnh nguy cấp là xuất huyết não và thuyên tắc phổi cấp vừa may mắn được các bác sĩ Việt Nam tại Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM) nỗ lực cứu sống.

Ngày 15/10, thông tin từ BS.CKII. Nguyễn Văn Nhôm, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Quốc tế City cho biết: thời điểm chuyển đến cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng yếu liệt. Theo bệnh sử, trước đó, người bệnh bị xuất huyết não do tăng huyết áp, liệt nửa người và phải nằm bất động tại nhà nhiều ngày.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch máu dưới sự "chỉ đường" của hệ thống DSA

Sau khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột trở nặng với biểu hiện đau ngực dữ dội, tụt huyết áp, nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp và sốc tim. Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản và chuyển gấp đến khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Kết quả chẩn đoán của các bác sĩ cho thấy bệnh nhân bị thuyên tắc phổi cấp nặng – do các cục máu đông hình thành trong quá trình nằm bất động đã di chuyển lên động mạch phổi và gây tắc gần như toàn bộ dòng máu lên hai bên phổi.

Theo BS Nhôm, tình huống trở nên đặc biệt nguy kịch vì bệnh nhân vừa bị xuất huyết não, vừa bị tắc mạch phổi. Nếu dùng thuốc tiêu sợi huyết hoặc chống đông để làm tan huyết khối, nguy cơ chảy máu não tái phát sẽ đe dọa tính mạng ngay lập tức. Còn nếu không dùng thuốc trên, bệnh nhân có thể ngưng tim và tử vong chỉ trong vài phút.

Nỗ lực của các y bác sĩ Việt Nam đã giúp bệnh nhân người Campuchia vượt qua nguy kịch

Giữa lằn ranh sinh tử của người bệnh, ngay trong đêm, bệnh viện đã hỏa tốc tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa. Sau khi cân nhắc, ê kip bác sĩ thống nhất không sử dụng thuốc tiêu sợi huyết mà lựa chọn phương pháp can thiệp hút huyết khối qua hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Đây được xem là giải pháp duy nhất và khả quan nhất để vừa có thể tái thông mạch phổi vừa giảm thiểu nguy cơ chảy máu não cho bệnh nhân.

Các bác sĩ đã đưa một ống thông từ tĩnh mạch đùi lên động mạch phổi. Hình ảnh mạch máu trong quá trình can thiệp cho thấy nhiều cục máu đông lớn gây tắc nghẽn nhánh chính động mạch phổi bên phải. Các bác sĩ đã tiến hành hút bỏ toàn bộ huyết khối, khôi phục dòng máu lên phổi.

Ngay sau thủ thuật, huyết áp và oxy máu của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tim phổi hoạt động ổn định trở lại.

Sau 3 ngày, bệnh nhân đã được rút nội khí quản, tự thở khí trời và bắt đầu vận động nhẹ. Các chức năng thần kinh và hô hấp đều phục hồi tốt. Đây được xem là kỳ tích y khoa đối với ca bệnh nguy cấp hiếm gặp này.